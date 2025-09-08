Ancona punita oltre i suoi demeriti. La squadra di Maurizi è imballata

ancona

0

ostiamare

1

(4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli (dal 41’ st Di Blasio), Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto (dal 23’ st Zini); Gelonese, Gerbaudo (dal 47’ st Matese); Cericola (dal 30’ st Gubellini), Meola (dal 32’ st Attasi), Pecci; Kouko. All. Maurizi.

A disposizione: Mengucci, Miola, Petito, De Luca.

OSTIAMARE (4-4-2): Vertua; Tesauro (dal 40’ st Marrali), Piroli, Giordani, Orfano; Badje (dal 25’ st Rasi), Greco, Buono (dal 39’ st Pontillo), Spinosa; Gueye (dal 14’ st Vagnoni), Vianni (dal 47’ st Menichelli). All. D’Antoni. A disposizione: Midio, Cinque, Felici, Maffei.

Rete: Orfano, 18 st

ARBITRO: Bruschi di Ferrara

Note: Ammoniti Calisto, Bonaccorsi, Badje, Tesauro, Pecci, Marrali. Espulso Orfano; spettatori 1984; recuperi 1’ pt + 5’ st .

L’Ancona del nuovo corso targato Polci stecca la prima: l’Ostiamare espugna il Del Conero davanti agli occhi di Alessandro Di Paolo e di Daniele De Rossi, il presidente ospite che si è goduto la partita in mezzo ai tifosi in curva sud. Il primo tempo è sostanzialmente avaro di emozioni, anche se le due grandi occasioni sono di marca dorica: al 13’ è Gerbaudo a scaldare i guantoni di Vertua, con una punizione dal vertice destro del limite dell’area di rigore che l’estremo difensore ospite innalza in calcio d’angolo. Lo stesso Vertua si ripete al 34’, quando dice di no al diagonale di Pecci (nella ribattuta Cericola colpisce l’esterno della rete). Nella ripresa le due squadre si ripresentano con gli stessi effettivi, ma la prima grande occasione è di marca ospite, con Vianni che dopo una serie di batti e ribatti calcia clamorosamente sopra la traversa da pochi passi. Pronta la risposta dell’Ancona, che al sesto sfiora il vantaggio con una volé mancina di Gerbaudo su un assist al bacio di Kouko, con il pallone che sfiora il palo. Ma la doccia fredda è dietro l’angolo e arriva al 18’: dopo un’incursione offensiva, Orfano raccoglie il pallone dal vertice sinistro dell’area e lascia partire un potente mancino sul palo lontano che fulmina un incolpevole Salvati. La reazione dell’Ancona è sterile e neppure l’espulsione dello stesso Orfano sembra apportare benefici concreti, nonostante l’ingresso di forze fresche come Zini, Gubellini e Attasi. Al 39’ la più grande occasione capita tra i piedi di Gubellini, che raccoglie un pallone dalla destra calciando a colpo sicuro, ma trovando la pronta risposta di un Vertua in giornata di grazia. E’ l’ultimo sussulto di una gara che si chiude nel peggiore dei modi per l’Ancona, con la tifoseria che a fine partita intona nuovi cori di contestazione nei confronti del presidente Polci. Di spunti positivi tuttavia ce ne sono: in primis un Gerbaudo di altra categoria, indiscutibilmente il migliore in campo, ma anche un’intesa che inizia ad affinarsi. Da migliorare invece la precisione sottoporta.

Gianmarco Minossi