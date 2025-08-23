Acquista il giornale
Ancona quarta per Transfermarkt. Almeno stando al valore della rosa

La formazione dorica preceduta da Chieti, Teramo e Atletico Ascoli. Domani alle 16 amichevole in terra teatina

di GIUSEPPE POLI
23 agosto 2025
Cericola è uno dei giocatori biancorossi con la migliore quotazione

A 24 ore dall’ultima amichevole, test di lusso a Chieti domani alle 16, e a poco più di una settimana dall’avvio della stagione ufficiale con la partita di Coppa contro il Castelfidardo, è ora di cominciare a guardarsi intorno per cercare di capire con che girone dovrà misurarsi l’Ancona. Proprio a cominciare dal Chieti. Sì, perché la formazione teatina sta in cima alla classifica del girone redatta dal sito Transfermarkt in base al valore della rosa. Premessa doverosa: Transfermarkt contiene tutta una serie di info calcistiche utilissime ma non è certo infallibile, i valori di mercato di molti giocatori sono assenti, anche se questo vale un po’ per tutte le squadre. E la graduatoria per valore complessivo della rosa contiene comunque indicazioni utili a tracciare una prima analisi del girone. In testa c’è il Chieti, con un valore di 1,85 milioni, seguito dal Teramo (1,79), dall’Atletico Ascoli (1,74) e dall’Ancona (1,64). Sono numeri relativi, come detto, nell’Ancona, per esempio, mancano i valori di tutti gli under più giovani. Nel Chieti alzano la media elementi come il giovane portiere Zanin, o il terzino sinistro Allessi, proveniente dall’Avezzano, o il centravanti albanese Vuthiaj, in neroverde dallo scorso novembre con quattro gol all’attivo nella passata stagione. Nel Teramo dell’ex ds Micciola spiccano i valori del portierino Torregiani, del centrocampista under Silvestri, cresciuto nell’Ascoli, come pure del terzino sinistro Pietrantonio, quattro reti nella scorsa stagione. Nell’Atletico Ascoli in evidenza i valori di mercato del difensore centrale De Santis, proprio l’ex Ancona arrivato in bianconero dopo due stagioni a Pineto, come pure l’argentino Belloni, che poche settimane fa sembrava potesse approdare ad Ancona, o come l’under esterno d’attacco Sardo, cinque gol lo scorso anno con la Fermana. E nell’Ancona quali sono i giocatori maggiormente valutati? L’esterno d’attacco Cericola, l’altro esterno Pecci, il terzino under Ceccarelli, due dei tre portieri, e cioè Salvati e Petrucci. E poi Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto, Gerbaudo e Zini, tutti ben valutati. Da considerare, comunque, che sulla valutazione incide l’età, oltre alla categoria. E le ultime del girone chi sarebbero, secondo Transfermarkt? Tutte marchigiane: in ordine Fossombrone, Recanatese, Maceratese e Castelfidardo, con valori tra gli 825 mila e i 210mila. Intanto domani l’Ancona fa le prove generali a Chieti. Ieri mattina i dorici si sono allenati come sempre al Sorrentino, assenti solo Giordani, in fase di recupero, e Di Blasio, fermato da un fastidio al piede. Oggi ultima seduta di allenamento prima del test congiunto di domani. Chi vuole assistere all’amichevole deve pagare il biglietto (CiaoTickets): prezzo 10 euro, compresi diritti.

Giuseppe Poli

© Riproduzione riservata

