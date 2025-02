Ancona, un derby "trappola». Civitanovese col sangue agli occhi. I biancorossi non possono distrarsi. Bisogna fare più punti possibili

Vigilia di derby in casa Ancona, biancorossi focalizzati sulla partita di domani al Polisportivo di Civitanova: vietato distrazioni, vietati cali di tensione, a maggior ragione negli ultimi minuti della partita, come invece è successo contro il Teramo. I dorici devono reagire alla sconfitta interna di domenica scorsa, andare a vincere un derby in trasferta non è una missione impossibile, visto che ci sono riusciti già a Fermo, ad Ascoli e a Castelfidardo, ma neanche una passeggiata. Ieri Boccardi e Bugari si sono allenati precauzionalmente a parte, ma dovrebbero rientrare in gruppo stamattina, per la rifinitura prevista al Del Conero. Massimo Gadda recupera Varriale, reduce dalla squalifica, recupera Alluci, anche se non ancora al top della condizione, e anche Boccardi e Rovinelli, il secondo in tribuna nell’ultima sfida con il Teramo.

Tutti disponibili anche se molti non al meglio della condizione, in vista del derby. Per Gadda, che dovrebbe confermare tra i pali Laukzemis, qualche dubbio di formazione potrebbe sorgere per la difesa, visto che sia Boccardi sia Rovinelli non sono al top. Potrebbe dunque essere il turno di Bellucci, insieme a Codromaz e Magnanini. A centrocampo il solito ballottaggio tra i due under, Bugari o Marino, per una fascia, con Pecci pronto per l’altra, mentre dovrebbero essere confermati sia Gulinatti sia l’under Useini, come pure il rientrante Alluci. In attacco probabilmente Martiniello e Belcastro, ma molto dipenderà anche da come il mister avrà valutato in settimana Battistini e Varriale, che dovrebbero sedere in panchina ed essere i primi pronti a subentrare a partita in corso insieme a Gianelli, che ha destato ottima impressione contro il Teramo, e Sare. L’allenamento di stamattina, comunque, dovrebbe servire a Gadda e al suo staff per fugare gli ultimi ed eventuali dubbi.

Dall’altra parte ci sarà una Civitanovese reduce dalla vittoria sfiorata sul campo di Fossombrone – la squadra di Fucili è pervenuta al pareggio in pieno recupero – e che ha conquistato 5 punti nelle ultime cinque, ma anche 10 punti nelle ultime dieci giornate, andamento non certo esaltante. Una formazione che in casa ha sempre stentato, come dimostra anche il fatto che finora davanti al proprio pubblico ha vinto solo contro il Sora. Sono numeri, come quelli che mostrano l’Ancona al quinto posto e gli avversari al terz’ultimo. Ma è un derby, una partita che sfugge a ogni pronostico, una missione che per l’Ancona non si prospetta affatto semplice, anche se i dorici saranno sostenuti come sempre dai propri tifosi. Sono oltre duecento i biglietti venduti agli anconetani fino a ieri pomeriggio. La gara di domani sarà diretta da Giovanni Matteo di Sala Consilina, con lui gli assistenti Edoardo Monelli di Busto Arsizio e Alberto D’Ovidio di Pesaro.

Giuseppe Poli