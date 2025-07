Chi era André Silva, il fratello di Diogo Jota morto con lui in un incidente

Roma, 3 luglio 2025 – Due fratelli, entrambi calciatori professionisti, sono morti oggi in un incidente con l’auto in Spagna. Diogo Jota, attaccante del Liverpool fresco di nozze e con 3 figli, era il fratello maggiore di André Filipe Teixeira da Silva, cognome all’anagrafe di Diogo.

Ventisei anni, di due anni più piccolo di Jota, anche André Silva faceva il calciatore di professione e giocava con il Penafiel nella seconda serie portoghese.

La dinamica dell’incidente avvenuto nei pressi di Zamora è ancora incerta ma stando alle prime ricostruzioni, alla guida dell’auto su cui viaggiavano i fratelli c’era proprio il minore: a un tratto, per cause da chiarire, uno pneumatico della Lamborghini è esploso e l’auto è uscita di strada prendendo fuoco.

Meno nono di Diogo Jota, André Filipe era un centrocampista offensivo e ala sinistra. Ha giocato principalmente per i club portoghesi Paços de Ferreira e Penafiel, entrambi nella seconda divisione portoghese, la Liga Portugal 2.

André è cresciuto nelle giovanili del nord del Portogallo, iniziando con il Gondomar SC e successivamente nelle serie minori dell'FC Porto. Ha giocato anche per i club Padroense, Famalicão e Boavista, prima di affermarsi nella prima squadra del Penafiel.

"La Federazione calcistica portoghese e l'intera comunità calcistica portoghese sono devastate per aver appreso della morte di Diogo Jota e André Silva in Spagna questa mattina", è la nota della Federcalcio portoghese, che esprime "le più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di Diogo e André, nonché al Liverpool FC e al Penafiel, rispettive società dei giocatori. La Federazione calcistica portoghese ha chiesto alla Uefa di osservare un minuto di silenzio in vista della partita della nostra nazionale contro la Spagna nel campionato europeo femminile di giovedì. Abbiamo perso due campioni. Le loro morti rappresentano perdite irreparabili per il calcio portoghese e faremo tutto il possibile per onorare la loro eredità ogni giorno", si legge.

"Il Penafiel Football Club esprime il suo più profondo dolore per la tragica scomparsa di André Silva e suo fratello Diogo Jota, vittime di un incidente stradale avvenuto nelle ultime ore – è il messagio su Instagram del Penafiel – La perdita di due vite così giovani e legate al mondo del calcio ci riempie di dolore e sgomento. In questo momento così difficile, il Penafiel FC porge le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con André e Diogo momenti di vita e di passione per lo sport. Il club decreterà il lutto ufficiale e renderà omaggio ai prossimi impegni sportivi. Riposate in pace”.