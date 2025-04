Andrea Bianchini: il ritorno di un arbitro perugino in Serie A dopo 29 anni

É stato un mercoledì da ricordare per la sezione arbitri di Perugia. A 29 anni di distanza dall’ultima volta, infatti, un assistente perugino è tornato a dirigere una gara di serie A. L’ultima volta era stato il compianto Claudio Caprini, scomparso prematuramente nel maggio del 2020. Ieri sera è toccato ad Andrea Bianchini, secondo assistente nella sfida dell’Olimpico. Per Bianchini è il coronamento di una carriera, iniziata fra i dilettanti, che ha visto l’ingegnere perugino modello di dedizione e attaccamento. L’auspicio è che sia solo l’inizio di una carriera a livello internazionale. Grande soddisfazione per la sezione presieduta da Andrea Cini che, proprio ad inizio stagione, ha preso il posto di Francesco Amelia. Applausi anche da parte del presidente regionale Nicola Fraschetti in un momento molto particolare in cui l’intero movimento arbitrale, continuamente alle prese con episodi di violenza, ha bisogno di stimoli come quello di Andrea Bianchini che possano essere linfa per nuovi iscritti. I numeri vedono infatti sempre in calo le adesioni ai corsi per nuovi arbitri. Andrea Bianchini, però, è il bello del mondo arbitrale. Sì, sognare si può...