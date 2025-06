Andrea Gazzoli rinnova con Spezia Calcio fino al 2028: obiettivi e progetti futuri

Andrea Gazzoli, fresco di rinnovo nel ruolo di Amministratore Delegato che lo vedrà legato allo Spezia Calcio fino a giugno 2028, esprime tutta la sua soddisfazione per la fiducia che gli è stata accordata.

"Sono molto contento di poter far parte ancora di questa società - dichiara – perché è importante dare continuità per sviluppare nel modo migliore idee e progetti. Questa stagione è stata ricca di soddisfazioni perché abbiamo concluso l’iter dello stadio, abbiamo avvicinato una bellissima comunità alla società e abbiamo fatto il record di punti in Serie B. Abbiamo anche vissuto due cambi di proprietà ed era doveroso dare modo a Stillitano e a Roberts di conoscere le persone, me compreso, e i numeri. Li ringrazio per aver creduto in me dopo una stagione in cui non sono mancati i momenti complicati, ma in cui abbiamo sempre cercato di mantenere la tranquillità e l’efficienza nei servizi grazie all’apporto di tutti. Ne è venuta fuori una stagione sportiva da incorniciare, al di là dell’epilogo che ovviamente ha lasciato molta delusione".

Il confermato Ceo ci tiene a precisare alcuni aspetti legati al suo arrivo due anni fa: "La situazione allora era complicata perché mancava un po’ di consapevolezza di obiettivi, di uomini e di risorse. Non si sapeva bene dove si volesse andare. Ora mentalmente dovremo ripartire da zero con una proprietà solida e seria. A breve anche Stefano Melissano si accorderà con noi dopo che mister Luca D’Angelo ha dato la sua conferma nel voler rimanere. Dovremo ricostruire la squadra su basi solide per farci trovare pronti ai nastri di partenza il 22 agosto". Una particolare attenzione la dedica agli aspetti progettuali e strutturali, soprattutto legati allo stadio che anche il Presidente di Lega Paolo Bedin ha definito come modello per il calcio italiano: "Dopo la copertura della Curva Ferrovia ci manca un ultimo step che è quello legato alla viabilità di Via Fieschi e che arriverà nei prossimi mesi. Siamo molto concentrati anche sullo sviluppo del centro sportivo di Follo, dove praticamente vive la squadra, con la costruzione del terzo campo, ma non solo. Il nostro intento sarà quello di farlo diventare una struttura ampia e stabile. Ci vorrà un anno per permessi ed esecutivo. Al "Ferdeghini", dove abbiamo un contratto di locazione soddisfacente, verrà sostituito il campo uno. Punteremo molto sul settore giovanile per creare un senso di appartenenza".

Obiettivi? "Mantenere prima di tutto la categoria. Nella rosa ci saranno inevitabilmente dei cambiamenti per fine prestiti e giocatori destinati a categorie superiori. Abbiamo salutato Bertola, Kouda, Reca e Pio Esposito. Per Salvatore Esposito ancora non abbiamo ricevuto offerte ufficiali. Valuremo al momento opportuno". Dal punto di vista economico non si sbilancia: "Un numero esatto di quello che è il budget non lo dirò mai - conclude - ma quello che è certo è che cercheremo di essere competitivi. Abbiamo dei costi che sono già assodati relativi ai contratti già esistenti. Le dinamiche di mercato dipenderanno da domanda e offerta, sia in entrata che in uscita Non abbiamo la necessità a breve di concretizzare una cessione".

Ilaria Gallione