Andrea Lazzari: Possibile Outsider per la Panchina della Vigor

Giuliodori e Magi sono i nomi più chiacchierati per il posto di capo allenatore della Vigor. Tiepida la pista Lauro, lontanissimo il ritorno di Clementi così come la conferma di Antonioli. In questa fase di valutazioni e silenzi, c’è un profilo che invece ha già stilato un bilancio più che positivo della sua annata e chissà che non rientri, come outsider, in corsa per la panchina rossoblu: Andrea Lazzari.

"È stato un anno utile: ho scoperto, imparato e approfondito tanti aspetti che fanno parte della gestione di un gruppo – dice Andrea Lazzari -. Tutto è iniziato con mister Clementi ed il suo staff, ovvero Andrea Argentati, Massimo Massi e Fabio Giulietti: a questo team sarò sempre grato perché con loro ho avuto l’opportunità di immergermi in un’ avventura meravigliosa, grazie a loro ho avuto la possibilità di mettermi davvero alla prova. Poi è arrivato mister Antonioli e anche da lui ho appreso tanto. Entrambi gli allenatori hanno sempre ascoltato le mie idee, per questo dico che è stato un anno di grande crescita personale al di là delle difficoltà del campionato".

Qualche mese fa, il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni non aveva nascosto la propria ammirazione nei confronti di Andrea Lazzari, tanto da sbilanciarsi notevolmente. "Tra qualche anno, secondo me, Lazzari sarà il capo allenatore della Vigor", aveva profetizzato Moroni. Possibile, al momento però l’ex calciatore bergamasco pensa ai suoi obiettivi e traccia un profilo del mister ideale.

"Ognuno ha la propria idea di calcio, ma ciò che conta di più è calarsi in una nuova realtà con la giusta dose di umiltà, comprendere le dinamiche dello spogliatoio, della società e soprattutto della città, specie se appassionata come Senigallia – spiega Lazzari -. Ora devo concentrarmi sull’ Andrea Lazzari Intensive Football Summer Camp 2025, un evento a cui tengo molto: si tratta di un camp di 4 settimane dedicato al perfezionamento tecnico, per ragazzi dai 7 ai 16 anni, che si svolgerà al campo delle Saline dal 9 giugno al 4 luglio. Parteciperanno Fabio Finucci, preparatore dei portieri della Vigor, Marco Romizi, Fabrizia Fuggetti e tanti altri… Per quanto riguarda la prossima stagione, non vedo l’ora di fare nuove esperienze e perché no, prendermi una squadra".

L’ultima battuta lascia aperte varie interpretazioni: forse è ancora presto, ma vedere Lazzari, presto o tardi, sulla panchina senigalliese è più di una suggestione.

Nicolò Scocchera