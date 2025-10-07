Anticipi e posticipi, il calendario. I rossoneri e il Como si sfidano a Perth. Ma l’Uefa: "Non sia un precedente»
E’ deciso, una sede inedita per Milan-Como. Sarà Perth la città ad accogliere il 7 o l’8 febbraio il derby Lombardo "in via del tutto eccezionale", spiega l’Uefa, San Siro infatti sarà ’occupato’ per la cerimonia di apertura dei Giochi invernali.
Ufficializzati intanto anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata di Serie A: 13ª giornata. Como-Sassuolo (28/11, 20.45), 29/11: Genoa-Verona (15) Parma-Udinese (15) Juventus-Cagliari (18), Milan-Lazio (20.45), (30/11) Lecce-Torino (12.30), Pisa-Inter (15), Atalanta-Fiorentina (18) Roma-Napoli (20.45) Bologna-Cremonese (1/12, 20.45).
14ª g. 6/12: Sassuolo-Fiorentina (15), Inter-Como (18), Verona-Atalanta (20.45), 7/12: Cremonese-Lecce (12.30), Cagliari-Roma (15) Lazio-Bologna (18), Napoli-Juventus (20.45), 8/12: Pisa-Parma (15), Udinese-Genoa (18), Torino-Milan (20.45).
15ª g. Lecce-Pisa (12/02, 20.45), 13/02: Torino-Cremonese (15), Parma-Lazio (18), Atalanta-Cagliari (20.45), 14/12: Milan-Sassuolo (12.30), Fiorentina-Verona (15), Udinese-Napoli (15), Genoa-Inter (18) Bologna-Juventus (20.45), 15/12: Roma-Como (20.45).
16ª g. 20/12: Lazio-Cremonese (18), Juventus-Roma (20.45),21/12 Cagliari-Pisa (12.30), Sassuolo-Torino (15), Fiorentina-Udinese (18), Genoa-Atalanta (20.45), 14/01: Napoli-Parma (18.30), Inter-Lecce (20.45), 15/01– Verona-Bologna (18.30), Como-Milan (20.45).
17ª g. 27/12: Parma-Fiorentina (12.30), Lecce-Como (15), Torino-Cagliari (15), Udinese-Lazio (18), Pisa-Juventus (20.45), 28/12: Milan-Verona (12.30), Cremonese-Napoli (15), Bologna-Sassuolo (18), Atalanta-Inter (20.45), Roma-Genoa (29/12, 20.45).
18ª g. Cagliari-Milan (02/01, 20.45), 3/1: Como-Udinese (12.30), Genoa-Pisa (15) Sassuolo-Parma (15), Juventus-Lecce (18), Atalanta-Roma (20.45), 4/1: Lazio-Napoli (12.30), Fiorentina-Cremonese (15), Verona-Torino (18), Inter-Bologna (20.45).
19ª g. 6/1: Pisa-Como (15), Lecce-Roma (18), Sassuolo-Juventus (20.45),7/1: Bologna-Atalanta (18.30), Napoli-Verona (18.30), Lazio-Fiorentina (20.45), Parma-Inter (20.45), Torino-Udinese (20.45), 8/1: Cremonese-Cagliari (18.30), Milan-Genoa (20.45).
20ª g. 10/1: Como-Bologna (15), Udinese-Pisa (15), Roma-Sassuolo (18), Atalanta-Torino (20.45), 11/1: Lecce-Parma (12.30), Fiorentina-Milan (15), Verona–Lazio (18), Inter-Napoli (20.45), 12/1: Genoa-Cagliari (18.30), Juventus-Cremonese (20.45).
21ª g. Pisa-Atalanta (16/01, 20.45), 17/1: Udinese-Inter (15), Napoli-Sassuolo (18) Cagliari-Juventus (20.45), 18/1 Parma-Genoa (12.30), Bologna-Fiorentina (15), Torino-Roma (18), Milan-Lecce (20.45), 19/01: Cremonese-Verona (18.30), Lazio-Como (20.45).
22ªg. Inter-Pisa (23/1, 20.45), 24/1: Como-Torino (15), Fiorentina-Cagliari (18) Lecce-Lazio (20.45), 25/1: Sassuolo-Cremonese (12.30), Atalanta-Parma (15), Genoa-Bologna (15), Juventus-Napoli (18), Roma-Milan (20.45), Verona-Udinese (26/01, 20.45).
