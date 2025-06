Antonio Martiniello vicino alla riconferma all'Ancona sotto la guida di Agenore Maurizi

Antonio Martiniello è il primo obiettivo dell’Ancona e la sua riconferma in biancorosso sarebbe in dirittura d’arrivo. Il nuovo allenatore, Agenore Maurizi, che dovrebbe essere presentato nel corso di questa settimana, sembra puntare molto sulle qualità del bomber campano basato a San Benedetto che con i suoi 17 gol, tra campionato e Coppa, ha contribuito non poco nella scorsa stagione al sesto posto conclusivo dei biancorossi. Un attaccante che ha dimostrato a società e piazza che quando è motivato e in condizione può fare la differenza, in questo campionato, e Maurizi vorrebbe assicurarselo al più presto, Martiniello, in altre parole, sarebbe una tessera che potrebbe rivelarsi decisiva in un puzzle da completare quanto prima, a cominciare proprio dai protagonisti della passata stagione. I contatti sarebbero già stati numerosi e il bomber sembrerebbe disposto a restare ad Ancona, la società avrebbe già trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto. Ma il bomber originario di Aversa non sarebbe l’unico dei biancorossi dello scorso campionato a poter essere confermato. Dato per scontato che Codromaz, molto richiesto anche in serie C, troverà posto lontano da Ancona, anche se Maurizi che già lo ha allenato al Roma City, lo vorrebbe decisamente con sé, viste le qualità che il giocatore ha ribadito nella scorsa stagione, la società sarebbe vicina alla conferma del cursore di centrocampo Cristian Pecci, giocatore che s’è rivelato fondamentale per lo scacchiere biancorosso e che ha disputato una stagione al di là delle aspettative, come pure a quella di Enrico Rovinelli, altro elemento come Pecci e Martiniello che abita nelle Marche, che viene da un’ottima stagione e che starebbe valutando la possibilità di restare in biancorosso. La società vorrebbe riconfermare anche Alluci, che però sembra destinato ad altri lidi, nello specifico alla Pistoiese. Tra i giovani andrebbero verso la riconferma anche il centrocampista Denis Useini, il portiere Filippo Bellucci e il terzino Emiliano Bugari. Ma c’è interesse anche per l’attaccante classe 2007 Andrea Giordani, di proprietà del Perugia, società con cui di recente ha disputato la Viareggio Cup, reduce da una stagione in prestito ad Ancona. Un 2007 che potrebbe fare al caso dell’Ancona proprio in ottica under – nel prossimo campionato un 2005, un 2006 e un 2007 –: chissà che le due società non trovino l’accordo anche per il prossimo campionato. In chiave under di casa ci saranno da valutare anche le posizioni dell’esterno Michele Mazzoni (2006) e dell’attaccante Giulio Pangrazi (2005), che hanno giocato con la prima squadra nella prima metà della stagione, mettendosi in mostra in più di una circostanza, per essere poi ceduti in prestito.

Quanto agli altri acquisti, nel mirino ci sarebbe anche il terzino sinistro Pietro Carcani, classe 2002 l’ultima stagione al San Donato in cui ha collezionato 4 gol e 6 assist. Sul fronte dirigenziale sembrano in calo, invece, le quotazioni di Luca Gerilli nel ruolo di direttore sportivo. Per quella posizione nelle scorse settimane era stato accostato all’Ancona anche il nome di Paolo Filosa, ex Savoia e Sora. Originario di Mondragone, il dirigente classe 1969 viene da un’ottima stagione con Savoia che ha centrato l’obiettivo dei playoff. Ma vista la rivoluzione tecnica in atto nella società campana, Filosa starebbe prendendo in considerazione altre piazze, tra cui, appunto, anche quella di Ancona.

Giuseppe Poli