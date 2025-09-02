Antony e l'emozione di tornare al Betis: “Solo la mia famiglia sa cosa ho passato"

Siviglia, 2 settembre 2025 – Antony ce l'ha fatta: dopo una lunga ed estenuante estate, il giocatore brasiliano è tornato al Betis, squadra con la quale è rinato nella seconda parte della scorsa stagione. Per lui, gli ultimi anni non sono stati per nulla facili: dopo l'esplosione con la maglia dell'Ajax, il classe 2000 è passato al Manchester United nell'estate del 2022 per 95 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra altissima, che ha caricato il giocatore di aspettative. Tuttavia, con la maglia dei red devils il giocatore si è perso, non riuscendo più a rendere ai livelli dell'Ajax ed è entrato in un vortice di negatività dal quale non è più riuscito a uscire. Per questo, durante il mercato di gennaio ha deciso di cambiare aria, trasferendosi in Spagna al Betis. Con la maglia biancoverde, il giocatore brasiliano ha ritrovato la voglia e la spensieratezza di giocare a calcio ed è tornato il giocatore che tutti avevano potuto ammirare con l'Ajax. Quando è tornato al Manchester United dopo il prestito in Spagna, l'unica sua scelta è stato il Betis, e ieri è arrivata l'ufficialità del suo passaggio alla squadra biancoverde, questa volta a titolo definitivo. Durante la conferenza stampa, il giocatore non è riuscito a trattenere le lacrime e ha raccontato tutta la sua felicità di tornare a vestire la maglia del Betis. Queste sono state le sue parole: “Solo la mia famiglia sa cosa ho passato a Manchester: ho voluto soltanto il Betis ed è per questo che ho aspettato fino all'ultimo giorno pur di tornare qua. Sono felice di essere finalmente tornato in una città e in un club che amo. Gli ultimi giorni sono stati molto difficili, ero molto in ansia: ho passato più di 40 giorni in hotel, ma tutti sapevano che volevo tornare e ora sono nuovamente qui. A Manchester ero finito di nuovo fuori squadra e mi allenavo da solo, ma non ho mai smesso di credere che sarei riuscito a tornare qui”. La parentesi al Manchester United è solo un brutto ricordo per il brasiliano, che ora si è trasferito definitivamente al Betis per una cifra di 22 milioni più 5 di bonus e potrà riprendere da dove aveva interrotto al termine della scorsa stagione, vestendo nuovamente la maglia biancoverde.