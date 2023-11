Appuntamento a febbraio per il Riyadh Season con Al Nassr, Inter Miami e Al Hilal. Messi contro CR7, l’ultimo ballo dei campionissimi

In campo tredici palloni d’oro e due dei talenti che più hanno cambiato il calcio degli ultimi decenni. L’hanno già ribattezzata ’The Last Dance’ (l’ultimo ballo), e come potrebbe essere altrimenti: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si affronteranno per un’ultima volta a febbraio 2024, nell’ambito della quarta edizione della Riyadh Season alla quale ha detto sì l’Inter Miami. La squadra di proprietà di David Beckham, dove Messi ha deciso di chiudere la carriera, affronterà dunque in amichevole l’Al Nassr di Ronaldo alla Kingdom Arena. In realtà si tratterà di un triangolare visto che è annunciata anche la presenza dell’Al Hilal ma è chiaro che ad attirare la maggiore attenzione sarà l’ultimo capitolo della sfida fra i due calciatori che hanno vinto 13 degli ultimi 15 Palloni d’Oro e che a lungo hanno battagliato nella Liga con le maglie di Real e Barcellona.

Il calendario della quarta Riyadh Season sarà annunciato più avanti.