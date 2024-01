Arconatese, nuovo crollo contro la Pro Palazzolo. Perde la vetta del torneo

CARONNO PERTUSELLA (Va)

Stop tra le mura amiche per l’Arconatese con la Pro Palazzolo, corsara nell’anticipo di ieri pomeriggio valido per il girone B e finito con il risultato di 0-2. La formazione bresciana riesce a sbloccare subito il risultato in avvio di partita, quando sono trascorsi appena 2’ di gioco Boschetti di destro calcia nell’angolo della porta difesa da Giroletti. L’Arconatese è costretta ad inseguire nel punteggio, costruisce delle buone occasioni, specie quella di Ientile, ma sono gli avversari che nella seconda frazione di gioco trovano anche il gol del raddoppio. Stavolta Boschetti veste i panni del rifinitore, servendo Gualandri il cui sinistro al 16’ si insacca alle spalle dell’estremo difensore di casa. L’Arconatese perde così la vetta della classifica e viene raggiunta al secondo posto dalla Varesina, anche se il Caldiero (primo) è avanti soltanto di un punto.

L.D.F.