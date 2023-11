Arda Turan truffato da un direttore di banca: "Persi 13 milioni, i risparmi di una vita"

Istanbul, 22 novembre 2023 - Poco più di un anno fa Arda Turan dava l'addio al calcio giocato. Il centrocampista turco è stato uno dei giocatori più rappresentativi del suo paese negli ultimi quindici anni: partito dal Galatasaray nel 2006, passato all'Atletico Madrid nel 2011 fino al grande salto al Barcellona dove rimase per tre anni, dal 2015 al 2018. Nel mentre, tutta la trafila della Nazionale: dall'Under 16 fino a quella maggiore dove, dal 2004 al 2017, ha totalizzato 100 presenze e 17 gol e quell'incredibile terzo posto agli Europei del 2008. Ora il Mago Turco, questo uno dei suoi soprannomi, è sul lastrico a causa di un direttore di una banca di Istanbul che gli avrebbe truffato ben 13 milioni. Secondo quanto dichiarato proprio dallo stesso Turan al quotidiano catalano Sport, l'ex giocatore e oggi allenatore dell'Eyupspor (serie B turca) pensava di investire i propri risparmi in un fondo sicuro e fidato, ma si è ritrovato vittima di una truffa organizzata da tale Secil Erzan, direttore di Denizbank banca turca con sede a Istanbul. Queste le parole di Turan: "Mi ha ingannato dicendomi che avrei realizzato un profitto con i miei investimenti. Ho investito più di 13 milioni di euro, erano tutti i soldi che avevo guadagnato con i miei sforzi. Il lavoro di diversi anni sono scomparsi in un attimo. Mi ha fatto perdere tutti i soldi che avevo guadagnato negli anni, barando. Tutti i miei risparmi sono andati perduti improvvisamente. Questo incidente mi ha sfinito del tutto". Un colpo durissimo per Turan e tutta la sua famiglia che, nell'arco di pochissimo tempo, ha visto scomparire 13 milioni di euro, i risparmi di una vita. Ora il giocatore procederà per vie legali, con la volontà di riottenere almeno una parte della cifra investita.

Non solo Arda Turan, anche Muslera, Terim e Belezoglu truffati dallo stesso personaggio

Arda Turan è solo l'ultimo di una lista di note figure del calcio turco ad essere stato truffato da Secil Erzan. In passato, infatti, il direttore di banca ha sottratto denaro anche all'ex portiere della Lazio e della Nazionale turca Fernando Muslera, che perse quasi un milione di euro senza rivedere nemmeno un centesimo. Oltre a lui ci sono anche l'ex tecnico del Milan Fatih Terim, l'ex Inter Emre Belezoglu e Selcuk Inan. Tutti sono caduti vittima di questo individuo che, tramite pessimi consigli di investimento, ha fatto perdere ingenti somme di denaro. Oltre a questi personaggi di spicco, Erzan avrebbe truffato anche altre persone, almeno dieci. Erzan al momento è a processo e nell'atto di accusa si precisa che 18 denuncianti sono stati truffati per un totale di quasi 26 milioni di euro e tutte le vittime sono personaggi come atleti, uomini d'affari e medici, tutti 'colpevoli' di aver creduto che Secil Erzan fosse una persona affidabile. Le accuse sono quelle di frode qualificata e appropriazione indebita bancaria, con la figura di Erzan che era già collegata a vicende giudiziare in tutta la Turchia. Vedremo ora se Arda Turan (e non solo lui) riuscirà a recuperare almeno una parte dei suoi risparmi.