Arezzo euforico e tifosi al settimo cielo. La Vis domani trova uno stadio bollente

Circa quattromila euforici tifosi ad inneggiare l’avversario, un 4-3-3 di mister Bucchi già in grande spolvero con Chierico e Mawuli che in mediana stanno sorprendendo tutti. Questi sono soltanto alcuni degli ostacoli contro cui domani alle 17:30 si dovrà imbattere la Vis ad Arezzo. Una squadra, quella toscana, che con sei gol fatti e uno subito (in Coppa Italia contro il Bra) come era pronosticabile ad inizio stagione si sta confermando corazzata. Rispetto alle prime due gare di campionato due possibili variazioni in difesa: Tito al posto di Righetti sulla corsia di sinistra e Gigli favorito su Arena nel sostituire capitan Chiosa al centro. Tra i pali confermatissimo Venturi abile in questa stagione a scalzare Trombini dallo scettro di una porta che in passato sembrava cosa ormai soltanto sua.

Intanto la società pesarese nella giornata di ieri ha dato vita alla Vis Magic Box. Un cofanetto esclusivo, al costo di 299 euro, elegante e brandizzato Vis Pesaro, valido come oggetto da collezione. Al suo interno la prima maglia ufficiale della stagione personalizzabile con nome e numero e cinque buoni sconto: del cinquanta per cento sull’ acquisto di una seconda scarpa al PS Sport e un buono per un pallone omaggio sempre al PS Sport, del 20% nelle pasticcerie Mimosa e Zav – Zucchero a Velo e sempre del 20% anche al Bar Pasticceria EneVa. Nella magic box sono inoltre contenuti 3 coupon speciali per gli ingressi gratuiti in ogni settore del Benelli. Prima questi coupon dovranno però essere convertiti in biglietti fisici al botteghino dello stadio in Via Simoncelli. I coupon sono infatti mancanti dei codici d’ingresso e non sono dunque sufficienti per entrare al Benelli. Inoltre nel cofanetto è anche contenuto un lanyard (cordino portachiavi), una spilletta, un patch da attaccare ad un capo e una selezione di adesivi. Tutti i coupon e i buoni sconto sono spendibili entro la fine della regular season 2025/2026. La Vis Magic box è disponibile in edizione limitata e ordinabile solo nei seguenti punti vendita: Pasticceria Mimosa, Pasticceria Zav – Zucchero a Velo, Bar Pasticceria EneVa, PS Sport,Caffè Zongo,Bar Figaro, Il Distintivo. Un costo quello della Vis Magic Box, che pur potendo apparire a prima vista esoso, nasconde comunque delle convenienze. Soltanto il costo della maglia personalizzabile si aggira sui 100€ , tre ingressi in tribuna coperta ne varrebbero circa 90 e i coupon spendibili in qualsiasi pezzo di pasticceria farebbero già notevolmente avvicinare il valore dell’ elegante cofanetto al prezzo per lui richiesto. Gli altri vari buoni, aggiunti ai pezzi di merchandising, rendono la Vis Magic Box un’occasione non soltanto passionale ma anche economica.

Lorenzo Mazzanti