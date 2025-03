L’Arezzo festeggia allo scadere: Ravasio regala agli amaranto tre punti preziosi

Arezzo, 2 marzo 2025 – Tre punti di platino per l’Arezzo, che pesca il gol vittoria quasi allo scadere per fare breccia nel muro eretto dal Sestri Levante. Ci pensa Ravasio, al secondo gol consecutivo in amaranto, a regalare al Cavallino una vittoria che al Comunale mancava da oltre due mesi.

È un successo importante anche in chiave classifica, visto che permette di accorciare sul quarto posto occupato dal Pescara, bloccato sul pari interno dalla Spal, e sulla Vis Pesaro quindi, sconfitta dalla capolista Entella. Bucchi voleva continuità di prestazioni e risultati e allora conferma l’undici vittorioso a Rimini, con Guccione regista arretrato e Capello mezzala. L’Arezzo parte col piglio giusto, dando l’illusione del gol con Ravasio dopo pochi minuti e sprecando una buona chance con Damiani, che in area spara altissimo da buona posizione.

Col passare dei minuti, però, il giro palla si rivela sterile contro un Sestri Levante che si copre con tutti suoi effettivi. Servirebbero delle imbeccate da Guccione e Capello o delle giocate dagli esterni, ma questi si accendono solo a intermittenza. Nel finale di frazione gli amaranto aumentano il forcing: Tavernelli si costruisce un’opportunità duettando con Ravasio e poi costringendo Guadagno a rifugiarsi in angolo con un bel tiro da fuori, poi è Gilli a colpire di testa in area servito da Guccione, alzando però troppo la mira.

Dopo l’intervallo Bucchi sostituisce uno spento Damiani con Dezi, subito protagonista nell’azione pronti via che porta al tiro Capello, con salvataggio provvidenziale di Valentini sulla linea. Pochi minuti dopo è ancora Capello a sfiorare il gol con un tiro da fuori che sibila poco lontano dal sette. Approccio alla ripresa positivo, sulla falsariga del finale di primo tempo. L’ex Carrarese è indemoniato e poco dopo arriva ancora a concludere, stavolta di testa su bel cross di Pattarello, ma la palla esce alta. Al 56’ lampo degli ospiti con un colpo di testa di Parravicini che però non impensierisce Trombini.

È l’ultima volta che gli ospiti si affacciano nella metà campo amaranto prima di alzare la muraglia davanti al proprio portiere. E l’Arezzo fatica a costruire occasioni degne di nota almeno fino al minuto 82, quando Pattarello si mette in proprio e conclude da posizione defilata, trovando la respinta del portiere. Quando le speranze sembrano ormai ridotte al lumicino, Tavernelli da calcio d’angolo pesca Ravasio che di testa anticipa il proprio marcatore e l’uscita del portiere depositando in rete il gol vittoria. Secondo successo di fila e Arezzo temporaneamente al sesto posto in attesa della sfida odierna tra Pianese e Rimini.

AREZZO-SESTRI LEVANTE 1-0, IL TABELLINO

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Damiani (46’ Dezi), Guccione, Capello (73’ Chierico); Pattarello, Ravasio (95’ Ogunseye), Tavernelli. Allenatore: Cristian Bucchi.

SESTRI LEVANTE (4-3-2-1): Guadagno; Podda (79’ Primasso), Valentini, Pane, Montebugnoli; Brunet (79’ Nunziatini), Raggio Garibaldi (56’ Fedele), Furno; Rosetti, Piu (79’ Clemenza); Parravicini (65’ Cominetti). Allenatore: Diego Longo.

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria (Marra-Savasta; IV uff. Prencipe).

Reti: 89’ Ravasio.

Note: spettatori 2209. Ammoniti Damiani, Piu, Valentini. Recupero: 1’ + 5’. Angoli 8-1.