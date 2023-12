Arriva la leader Cesena al Tubaldi. Recanatese, stavolta devi superarti

Federico Melchiorri è comunque tra i convocati: di certo l’attaccante giallorosso non sarà al top della condizione dopo una settimana passata tra letto e medicinali vari. Difficile quindi che possa essere schierato nell’undici iniziale ma Pagliari, prima di rinunciare alle "prestazioni" di uno dei suoi uomini di punta, vorrà rifletterci per tutto il tempo che questa vigilia gli lascerà a disposizione decidendo sul filo di lana. Daniel Giampaolo, lo ha già dimostrato altre volte, offre comunque ampie garanzie nel reparto offensivo e nelle frequentissime circostanze nelle quali è stato impiegato si vedeva lontano un miglio che mordeva il freno e crediamo che l’allenatore gli possa concedere ampia fiducia. Sulle difficoltà del match di cartello di stasera con il Cesena è stato già ampiamente detto e d’altronde basta dare un’occhiata sia alla classifica che al rendimento, davvero irresistibile dei romagnoli, negli ultimi tre mesi. Anche il tecnico dei bianconeri Toscano però predica prudenza: "È uno dei confronti più importanti – ha detto in conferenza stampa – da quando quest’estate siamo partiti per il ritiro. Dobbiamo inseguire la continuità e questo match è uno step da superare. Siamo decisamente cresciuti in maturità e consapevolezza, ma possiamo migliorare ancora. La Recanatese? Una compagine difficile da affrontare, con ottime individualità e che gioca benissimo in verticale".

Sulla formazione ospite ci sono pochi dubbi: l’unico forfait certo è quello del lungodegente Ciofi, la cui operazione tra l’altro è slittata a causa di un’allergia e non rientrerà prima di febbraio. Al suo posto il 19enne Pieraccini il quale non solo non lo sta facendo rimpiangere ma si è tolto il lusso di realizzare gol decisivi. Un punto interrogativo potrebbe riguardare l’uomo da affiancare al temutissimo Shpendi, dietro a Corazza: dovrebbe essere Berti il prescelto ma non è da escludere l’impiego di Saber Hraiech, l’italo tunisino è comunque un giocatore di ottime doti e totale affidabilità. Gli ultras della Curva Mare cesenate resteranno fuori dal Tubaldi per l’obbligo della fidelity card: "È un peccato – ha concluso Toscano – ma avranno le loro buoni ragioni. Li sentiremo sicuramente vicini".

La Recanatese comunque, nonostante abbia vissuto davvero giorno complessi, è pronta per questa sfida. Tornano a disposizione sia Longobardi che ha scontato il turno di squalifica che Raparo per cui, oltre a Re ovviamente, mancheranno i difensori under Manè e Veltri. Schieramento prudente o comunque propositivo? Conoscendo le abitudini di Pagliari non ci saranno grandi stravolgimenti. L’ultima raccomandazione prima del fischio iniziale? Non staccare nemmeno di un secondo la "spina" della concentrazione: la capolista può essere letale in ogni momento ma crediamo sia un consiglio assolutamente superfluo.

Andrea Verdolini