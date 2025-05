Arsenal-Newcastle in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier League

Londra, 18 maggio 2025 – Uno scontro che profuma di secondo posto: si presenta così la gara tra l'Arsenal di Arteta e il Newcastle di Howe. Le due squadre sono tra le assolute protagoniste di questa Premier League: i Gunners si trovano al secondo posto, mentre i Magpies sono terzi con soli due punti in meno. Perciò, la gara che andrà in scena oggi alle 17:30 sarà fondamentale per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Saranno sicuramente cinque le squadre inglesi che parteciperanno alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie, ma, oltre il Liverpool, che è già certo della qualificazione dopo la vittoria del campionato, per le altre il finale è ancora tutto da scrivere. Grazie alle vittorie rispettivamente contro Tottenham e Manchester United, l'Aston Villa e il Chelsea sono salite a quota 66, al pari proprio del Newcastle, perciò è tutto apertissimo. C'è poi da considerare anche il Manchester City, che alle 21 affronterà il Bournemouth ed è a quota 65 punti. Per l'Arsenal non è un momento semplicissimo: nell'ultimo periodo è arrivata l'eliminazione in semifinale di Champions League contro il PSG e nelle ultime cinque gare c'è stata una sola vittoria, il 20 aprile contro l'Ipswich Town. Questi risultati non eccellenti hanno frenato la corsa degli uomini di Arteta, che ora devono vincere per avere la certezza matematica della qualificazione in Champions. Dall'altra c'è un Newcastle che ha ritrovato la vittoria nell'ultima gara contro il Chelsea, che è stata fondamentale per alimentare i sogni europei. Dopo lo scontro con l'Arsenal, gli uomini di Howe saranno impegnati nell'ultima gara in casa contro l'Everton il prossimo 25 maggio. I Gunners, invece, dopo la gara contro il Newcastle affronteranno il Southampton al St. Maty's Stadium in quello che sarà l'ultimo atto della stagione. Dopo questi ultimi 180 minuti, per entrambe le squadre sarà finita la stagione, dato che nessuna delle due sarà impegnata nel prossimo Mondiale per club, che partirà il prossimo 15 giugno. Di seguito le probabili formazioni.

Probabili formazioni di Arsenal – Newcastle

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta. Newcastle (3-4-2-1): Pope; Burn, Botman, Schar; Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali, Livramento; Gordon, Barnes; Isak. All. Howe.

Dove vedere Arsenal – Newcastle in tv e in streaming

La gara tra Arsenal e Newcastle sarà visibile alle 17:30 su Sky al canale Sky Sport Max, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.