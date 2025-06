Artistico in pole position. Spunta l’idea Maggiore

L’idea Giulio Maggiore, le ipotesi, al momento poco praticabili, di Samuele Mulattieri, Marco Pompetti e Pietro Beruatto, l’obiettivo Gabriele Artistico. È un’area di lavoro a ampio raggio quella in cui sta operando il ds Stefano Melissano, sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. L’ex capitano dello Spezia Giulio Maggiore, classe 1998, tesserato con la Salernitana, se decidesse di intraprendere la strada della rescissione del contratto con il club campano (scade a giugno 2026, il Bari ha il diritto di riscatto), potrebbe tornare a vestire la maglia bianca. Il problema dell’elevato ingaggio percepito dallo spezzino potrebbe essere risolto con una spalmatura del medesimo su più anni. Sul piano tecnico sarebbe una soluzione perfetta che andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Rachid Kouda a centrocampo.

Lo Spezia ha posto, poi, le attenzioni sull’esterno sinistro Pietro Beruatto e l’attaccante spezzino Samuele Mulattieri, ma in entrambi i casi sussistono problemi di non poco conto sul piano economico. Per Beruatto, come già avevamo riferito nei giorni scorsi, oltre al costo non indifferente del cartellino da corrispondere al Pisa (1,5 milioni di euro), c’è anche l’incognita della recente operazione alla spalla, con interrogativi sui tempi di recupero nel breve visto che tra un mese partirà il ritiro. Costi elevati anche per Pompetti del Catanzaro.

Riguardo Mulattieri, classe 2000, il nodo al momento difficilmente superabile è rappresentato dall’elevato ingaggio da lui percepito, fuori dai parametri dello Spezia. È chiaro che per la categoria il bomber spezzino sia da considerarsi un top, alla luce dei nove gol e quattro assist realizzati con il Sassuolo, ne conseguono costi non indifferenti per ingaggiarlo, anche nell’ipotesi del prestito. Si vedranno, strada facendo, le evoluzioni del mercato.

Occhi puntati, poi, sull’attaccante Gabriele Artistico, classe 2002, autore di sette gol e un assist nella Juve Stabia prima e nel Cosenza poi. L’atleta è tesserato per la Lazio e ricercato da Reggiana, Avellino e Virtus Entella. Ieri il suo procuratore era a colloquio con il ds della Lazio Angelo Fabiani (il vice è l’ex aquilotto Alberto Bianchi). Potrebbe essere lui il primo volto nuovo dello Spezia (arriverebbe in prestito).

Lunedì prossimo sarà, infine, riscattato Giuseppe Aurelio dal Palermo per la cifra di 400mila euro.