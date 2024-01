7,5. Viviano super, che errore Rodriguez . Bell’esordio per Celia, ok anche Valzania

Bellusci 6. Senza le due entrate con l’etichetta della frustrazione che gli costano rosso e squalifica (oltre che una punizione per il Parma di cui tutto il Piceno avrebbe fatto volentieri a meno), sarebbe stata la solita gara da "sette pieno". Sulle giocate difensive pure, quando è lucido, è da manuale del calcio.

Botteghin 7.5. Se la partita fosse durata ancora qualche minuto, Pecchia avrebbe messo altri due, tre, quattro giocatori diversi davanti per impensierirlo. Magari avrebbe richiamato Crespo, o forse Chiesa. Lui se la sarebbe cavata lo stesso. Il gol, al momento più bello della stagione bianconera, ha un solo difettaccio: arriva troppo presto.

Quaranta 6. Dei tre dietro è quello che soffre di più.

Falzerano 6. Binario ricostruito. Peccato per due tiracci che meritavano miglior sorte. Mette un cioccolatino al 99 per sigillare la vittoria cucendo un’azione altro che "fashion week"…

Masini 5.5. Tanto moto, poca fama.

Di Tacchio 6. Sbroglia un paio di situazioni caotiche, cerca di tenere legati i reparti e mostra muscoli e fisico agli avversari. Scivolata pericolosa nel finale.

Giovane 6. Altra prestazione convincente. Probabilmente ha solo bisogno di continuità.

Falasco 5.5. Più di spada che di fioretto, non si vede mai nelle sue zone calde.

Rodriguez 5.5. Parliamoci chiaro: è attualmente l’unico giocatore della rosa che prende palla da fermo e può mandare al manicomio, da solo, con qualche idea di calcio, le difese avversarie schierate. Ma quel gol, Pablo, devi farlo. Devi mangiarti erba, palla, porta e portiere, dovesse servire. L’Ascoli aveva bisogno di quel pallone alle spalle di Chichizola. Per il tabellino e per la sua autostima. Perché andare 0-2 sul campo della capolista segnando dopo un’azione così, sarebbe valso più di qualsiasi altra cosa…

Mendes 6. Pomeriggio di sangue, arena, rincorse. Questo serviva a Castori.

Dal 72’ Valzania 6. Dimostra di avere un buon passo per cambiare fronte.

Dal 72’ Celia 6.5. Che gran bell’esordio: forza, scelte, grinta.

Dal 76’ Nestorovski 6. Gioca un pallone d’autore con stop e apertura. Bentornato.

Dall’83’ Milanese sv.

All.Castori 7. Quella dei suoi non è un’impresa, perché l’Ascoli è sempre in partita anche quando lo spessore dei giocatori in campo è palesemente differente. E, come noi, ha bisogno di una caramella al miele per mandar giù l’amaro per quel gol fallito da Rodriguez…

Arbitro Fourneau 6.5. L’offside sul gol negato dal Var ai ducali era di difficile lettura. Tiene in pugno la gara.

Daniele Perticari