Agostini e l’ultima sfida giocata:: "Grande serenità"

L’ultimo derby al Del Duca si giocò in serie B domenica primo giugno 1986. Da un lato c’era l’Ascoli di Boskov e Sensibile capace di riconquistare subito la serie A senza troppe fatiche. Dall’altro una Samb che riuscì a salvare la categoria, anche grazie al punto ottenuto in casa del Picchio. Sul campo finì 0-0 e tra i tifosi bianconeri ci fu qualche malumore per quella mancata vittoria che sarebbe stata la ciliegina su una stagione già di per sé memorabile. "Ricordo benissimo quel derby – racconta Meco Agostini –. All’interno dello spogliatoio fu vissuto con grande serenità. Merito di Boskov, una grande persona che aveva un’esperienza di vita incredibile. Il mister alleggerì la tensione che si respirava fuori. Per noi l’obiettivo era solo uno, ovvero vincere il campionato e riconquistare subito la serie A. Lo vivemmo in maniera giusta senza troppa ansia. Come doveva affrontarlo una squadra forte come noi. Mi dispiace aver sentito e letto recentemente di condizionamenti o pareggi accordati perché è tutto estremamente falso. I presidenti Rozzi e Zoboletti erano amici, ma sul campo nessuno dei due avrebbe mai fatto eventuali regali all’avversario. Entrambi volevano solo vincere. Posso affermare con certezza che né in società né all’interno della squadra ci furono discorsi del genere. Eravamo tutti professionisti seri e di certo avremmo voluto regalare ai tifosi anche questa gioia. Il pareggio partorì una contestazione. Giustamente la tifoseria ci rimase male. Ci fu un confronto civile con Boskov che di certo non aveva paura di nulla. Al contrario di quanto afferma qualcuno, nessuno prese a schiaffi nessuno. Domenica si tornerà a vivere un grande evento".

La squadra guidata dal tecnico Tomei anche ieri al Picchio Village ha proseguito la preparazione in vista del derby. L’Ascoli in panchina potrà tornare a contare sulla presenza del proprio allenatore che a Carpi ha potuto scontare l’ultima delle 7 giornate di squalifica. I bianconeri nel solito undici titolare dovranno rivedere qualcosa in difesa dove anche Pagliai è stato costretto a fermarsi. Tra le scelte maggiormente accreditate c’è l’impiego dal primo minuto di Rizzo che al centro potrebbe tornare a fare coppia con Curado. Una soluzione che vedrebbe Nicoletti agire nel suo ruolo naturale di terzino sinistro.

mas.mar.