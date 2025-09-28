Agostinone si gode il successo: "Una gara gagliarda, di sostanza"

L’Ascoli concreto e ancora imbattuto torna anche da Sassari con tre punti preziosi nel carniere per la quarta vittoria consecutiva delle cinque ottenute nelle prime sette giornate e con la quarta vittoria esterna con vittime comunque importanti come Ternana, Perugia, Livorno e appunto Sassari Torres. Chi temeva che la lunga squalifica di mister Francesco Tomei avesse potuto destabilizzare la squadra. non ha fatto i conti con la forza di questa compagine e con l’abilità del vice allenatore Giuseppe Agostinone che continua a confermarsi almeno portafortuna visto le sue quattro vittorie nelle quattro volte che finora si è seduto in panchina. Certo dietro c’è il grande lavoro del tecnico Tomei, ma va dato il giusto merito anche al suo vice che sta inanellando una serie di successi straordinari. A Sassari nel primo tempo si è visto un Ascoli un po’ troppo lento e impacciato, nonostante la superiorità numerica, poi una volta ristabilita la parità per l’ingenua espulsione di Ndoj per doppia ammonizione, nella ripresa i bianconeri hanno trovato la via della rete con un gran gol di Chakir e hanno amministrato il vantaggio senza correre pericoli. E così alla fine Mister Giuseppe Agostinone ha potuto brindare al suo quarto successo consecutivo.

Mister altro successo e imbattibilità della squadra che è arrivata a sette giornate: è soddisfatto?

"La squadra ha disputato una gara gagliarda, di sostanza, i ragazzi sono tutti da applaudire, hanno mostrato grande carattere, spirito di squadra e di sacrificio. Nonostante gli episodi con la superiorità numerica prima e la parità numerica poi, la squadra è rimasta sempre in partita cercando di imporre il proprio gioco e, dopo il vantaggio, ha provato a raddoppiare con Milanese".

Gara non semplice anche per la compattezza della Torres?

"Non era semplice oggi contro una Torres che in casa fa sempre ottime prestazioni. I dati sull’imbattibilità sono per noi uno stimolo a migliorarci sempre più, non dimentichiamo che questa squadra è stata allestita quasi da zero, ci sono ancora giocatori che devono consolidare gli automatismi, di squadra e individuali".

Ha modificato qualcosa nella formazione: si aspettava qualcosa di più dai suoi?

"Con tre gare in una settimana era ovvio che ci sarebbero state delle rotazioni, necessarie a livello fisico e mentale, ma anche per dare spazio a chi ha giocato poco. Tutti hanno risposto presente, vuol dire che stanno sul pezzo".

La squadra nella foto pre-partita ha esposto la maglia di Del Sole: un modo per stare accanto a questo ragazzo che si dovrà operare al ginocchio?

"La vittoria è dedicata a Nando Del Sole, che ha avuto questo incidente di percorso, non vediamo l’ora di riabbracciarlo, è un elemento importante sia in campo che fuori".

Una vittoria preziosa che conferma la forza di questo Ascoli?

"Le vittorie sono tutte importanti, ognuna ha un sapore diverso, è chiaro che la continuità dà sempre soddisfazione, ma il nostro focus è sul miglioramento giornaliero".

Valerio Rosa