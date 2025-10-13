Agostinone si gode la ’sua’ sesta vittoria:: "Percorso lungo"

Sei su sei, mister Giuseppe Agostinone sta completando il suo percorso e lunedì a Carpi siederà per l’ultima volta in panchina, almeno per ora visto che l’allenatore Tomei concluderà la sua lunga squalifica di sette giornate. Un Ascoli spettacolare che ora fa davvero sognare.

Agostinone, è stata la partita perfetta?

"Prima di iniziare vorrei ricordare i quattro ultras del Foggia venuti a mancare un anno fa e soprattutto Reno Filippini tifoso dell’Ascoli, ucciso qui sul ponte dello stadio. Mando un grande abbraccio alle loro famiglie. Passando alla partita di oggi, c’è da dire che abbiamo una grande tenuta atletica perché i ragazzi si stanno allenando forte. Sono tutti grandi professionisti. Bisogna solo fargli i complimenti. Il percorso è ancora lungo e dobbiamo restare con un basso profilo. Rimaniamo con i piedi per terra. Non dobbiamo mollare di un centimetro".

Striscia di vittorie importanti e per lei una grande soddisfazione?

"Il mister ha inculcato una metdologia di lavoro innovativa basata su importanti principi. Siamo veramente orgogliosi di far parte di questa grande famiglia. Dobbiamo solo continuare così".

Damiani e Curado insostituibili?

"L’unico elemento insostituibile di questa squadra è l’Ascoli Calcio. Siamo in una piazza che ha fame e dobbiamo ripagare la grande passione di questa città".

Il Pontedera se lo aspettava più forte?

"Il Pontedera aveva disputato una grande partita col Gubbio. Sicuramente ha trovato un Ascoli molto organizzato, dotato di mentalità e determinato nel fare la prestazione".

Valerio Rosa