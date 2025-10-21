Agostinone soddisfatto. "Partita molto difficile, ma noi bravi a reagire»

Un Ascoli distratto e stranamente impreciso, ha rischiato di subire la prima sconfitta stagionale contro un Carpi ‘cattivo’ e grintoso che ha pressato per tutta la gara chiudendo ogni spazio di manovra, bloccando il centrocampo bianconero e disinnescando il bomber Gori. I vari D’Uffizi, Silipo e Rizzo Pinna sono stati fermati spesso anche con falli sistematici non puniti dal direttore di gara, ma si sono dannati l’anima e alla fine hanno creato i presupposti per il gol del pareggio realizzato proprio da Rizzo Pinna. Ma mai come stavolta i bianconeri sono stati vicinissimi al primo ko stagionale. Il risultato di parità alla fine è giusto anche se c’è da valutare l’episodio finale capitato proprio all’ultimo minuto di recupero con la spinta alle spalle di D’Uffizi che poteva valere il calcio di rigore ma l’arbitro anche dopo la revisione al monitor all’Fvs, ha deciso di non assegnare.

L’Ascoli manca il sorpasso in classifica al Ravenna, ma lo aggancia al secondo posto dietro alla capolista Arezzo che allunga a tre i punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Mister Giuseppe Agostinone finisce così la sua avventura sulla panchina bianconera con sei vittorie e un pareggio e da domenica tornerà a fare il vice vista la fine della squalifica di Mister Francesco Tomei. Proprio Agostinone ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per la prova e per la determinazione nel voler recuperare il risultato. "Partita molto difficile - ha ammesso il vice allenatore Agostinone a fine gara - abbiamo incontrato una buona squadra. Lo avevo detto alla vigilia che non sarebbe stato facile. Siamo andati più volte vicino al gol e nel secondo tempo loro alla prima occasione hanno trovato la rete nel nostro miglior momento. Siamo stati bravi a reagire e a trovare il gol del pareggio. La squadra voleva vincerla fino alla fine, si è aiutata e il gruppo è davvero splendido con unità di intenti, Silipo è un giocatore importante per noi, deve continuare così. Domenica avremo il derby con la Sambendettese. Una partita importante per la città, per i tifosi ma vale sempre tre punti"

Dall’altra parte mister Stefano Cassani ha fatto i complimenti ai suoi. "Grande partita del mio Carpi - ha ammesso - peccato per quel gol in mischia perché abbiamo fatto una partita incredibile, una prestazione corale e sono molto contento dei giovani che hanno dimostrato grande maturità. Ci è mancata un po’ di fortuna nel finale ma era difficile arginarli per 90 minuti".

Valerio Rosa