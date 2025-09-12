Al Curi 4 blitz del Picchio: l’ultimo nel 2021

L’Ascoli torna nella tana del Perugia per la 19esima volta. Il sentito match del Curi metterà nuovamente di fronte due club storici in ricerca di riscatto. Il bilancio complessivo parla di 9 vittorie degli umbri, 5 pareggi e 4 acuti esterni del Picchio. L’ultima sfida non è stata particolarmente positiva. Nell’incontro disputato lo scorso 3 marzo dalla formazione allora guidata da Mimmo Di Carlo, i bianconeri uscirono sconfitti per 2-1. Al vantaggio iniziale di Matos rispose Odjer, ma nel recupero finale Cisco trovò lo spunto giusto per regalare ai suoi tre punti importanti. Anche il primo di una lunga serie di confronti sorrise ai biancorossi. In serie B infatti la gara del 22 aprile 1973 si risolse di misura (1-0) grazie alla rete trovata da Morello. Quest’ultimo al termine del campionato venne ceduto all’Ascoli e contribuì in maniera importante alla prima storica promozione in serie A. Complessivamente poi furono ben 4 le annate che lo videro protagonista sotto le cento torri. Il primo successo al Curi arrivò proprio il 17 febbraio 1974. La sfida consentì alla formazione di Mazzone di imporsi 3-1 grazie ai gol di Campanini, Silva e Colautti. L’ultima gioia perugina per i tifosi bianconeri invece è datata 28 agosto 2021 quando, al termine del rocambolesco duello, l’Ascoli la spuntò per 3-2 (con la doppietta di Saric e il rigore trasformato da Dionisi). Al termine dell’incontro purtroppo non ci fu nulla da festeggiare a causa della morte del tifoso Luigi Mascitti, colto da malore proprio durante gli istanti finali della gara. Sul campo anche ieri la squadra ha proseguito il lavoro programmato in vista della sfida di Perugia. Pochi i ballottaggi che Tomei sarà chiamato a sciogliere nelle ore precedenti al match. L’allenatore pescarese, chiamato a dover scontare la maxi squalifica di 7 giornate, in panchina sarà sostituito dal vice Agostinone.

Capitolo giovanili. Domani la Primavera del nuovo tecnico Corsi esordirà in casa della Salernitana (ore 11) nel match previsto al centro sportivo Troisi di Giffoni Valle Piana. Domenica invece al Picchio Village scenderanno in campo gli under 17 e 15. Tutte e due le squadre saranno chiamate a sfidare i pari età della Ternana. Alle 12.30 saranno gli under 15 di Capriotti ad aprire le danze, mentre alle 15 sarà la volta degli under 17 allenati da Ionni.

mas.mar.