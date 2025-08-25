Al Del Duca l’esordio dell’estroso numero 10: "Meritavamo di vincere. Commosso dal calore del pubblico, darò tutto me stesso». Del Sole, buona la prima: "È mancato solo il gol»

Esordio decisamente positivo per Ferdinando Del Sole. Nel match pareggiato sabato al Del Duca contro la Pianese (0-0) davanti a quasi 10mila spettatori, l’estroso esterno offensivo napoletano si è potuto presentare nel migliore dei modi ai nuovi tifosi. Visione di gioco, imprevedibilità e un tocco di palla raffinato. Attraverso questi ingredienti il nuovo 10 dell’Ascoli ha dimostrato al caldissimo pubblico di casa di meritare quel numero di maglia che porterà sulle spalle nel corso del campionato appena iniziato. In molte delle occasioni più pericolose create c’è stato il suo zampino. "Abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister e sicuramente ci è mancata soltanto la zampata finale – il commento dell’ala destra di piede mancino –. Siamo tutti un po’ rammaricati, perché ce lo meritavamo. Però il calcio è così. La partita adesso sarà subito cancellata per pensare alla prossima. Questo non vuol dire che non siamo riusciti a fare ciò che dovevamo. Lavoreremo tutti i giorni seguendo gli ordini del mister e alla fine sono sicuro che raggiungeremo anche i risultati. Abbiamo un allenatore che lavora 24 ore al giorno. È sempre sul pezzo e non molla un centimetro. Noi siamo al campo dalla mattina alla sera a parlare di ogni minimo dettaglio e a condividere i concetti. Se non sei sveglio o non sei attento, purtroppo il mister non aspetta. Devi andare forte, devi seguirlo e io sono contento di avere fatto questa scelta. Qui voglio dare il massimo".

Al termine dell’incontro, nonostante la vittoria sfumata, i bianconeri hanno potuto riscuotere il caldissimo tributo della tifoseria, dopo averci provato in ogni modo possibile. "Quando sono arrivato qui, mi avevano parlato di una piazza importante – prosegue Del Sole –, ma entrandoci riesci davvero a capire cosa vuol dire avere tifosi così appassionati. Posso solo ringraziarli e assicuro che darò tutto me stesso fino all’ultima goccia per spingere fortissimo. A fine partita ci siamo commossi tutti quanti dopo avere ricevuto un calore del genere. Abbiamo capito bene dove ci troviamo. Ascoli è una piazza che non merita questa categoria, ma poi sarà il campo a parlare. Alla prima partita ci poteva essere un po’ di tensione. Siamo tutti nuovi e ci stiamo amalgamando piano piano. Dobbiamo solo seguire l’allenatore fino ai dettagli e penso che alla fine tireremo le somme. Penso che questo gruppo possa fare davvero delle belle cose".

mas. mar.