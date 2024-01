Alex Amadio, odore di azzurro per il bomber

Non è vero che per trovare nuovi talenti bisogna per forza andare a cercare fuori. Le giovani promesse ad Ascoli ci sono, eccome. In una città che si nutre di pane e calcio sette giorni su sette non poteva essere altrimenti. Nel vivaio del Picchio, ormai da svariati mesi, è l’attaccante classe 2008 Alex Amadio a far parlare di sé in città e soprattutto lontano dal Piceno. Tanto dall’arrivare recentemente ad essere in odore di una possibile convocazione in azzurro con le nazionali giovanili e vedendosi addirittura citato anche in uno speciale dedicato ai profili calcistici più interessanti del paese. Servizio andato in onda su Sky (La giovane Italia) che nell’occasione ha mostrato la sua puntuale marcatura messa a segno nella partita vinta 2-0 col Bari lo scorso 26 novembre. A portare avanti il Picchio, guarda caso, non poteva che essere sempre Amadio. Chiamatelo bomber se volete. Di fatto lo è davvero con le dieci reti stagionali (17 quelle complessive di squadra) finora messe a segno nei 13 incontri disputati dalla formazione under 16 guidata da mister Monaco. L’ultimo sigillo è quello arrivato proprio domenica nel corso del match pareggiato 2-2 con la Fiorentina al Picchio Village. Al momentaneo vantaggio viola è stato proprio il numero 9 bianconero a rispondere, confermandosi implacabile anche dal dischetto. Una media strabiliante e quella doppietta rifilata all’Empoli nonostante la sconfitta per 3-2 incassata tra le mura amiche. È questo il biglietto da visita del nuovo gioiellino 15enne del settore giovanile dell’Ascoli. Un avvio di stagione strabiliante che lo ha visto trascinare i compagni di squadra a suon di prestazioni e soprattutto di gol. Anche quando poi a volte sono maturate delle sconfitte. Nonostante una classifica tutt’altro che esaltante spesso i bianconeri sono riusciti a mostrarsi un avversario duro da superare anche grazie al feeling di Amadio con la porta.

Tanto che alcuni dei ko di misura arrivati – su tutti quelli contro Salernitana e Lazio – lo hanno visto continuare a mettere regolarmente il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Un attaccante centrale che fa grande movimento, Amadio sta impressionando tutti perché capace di abbinare alle doti tecniche e tattiche una grande fame agonistica, partecipando attivamente in entrambe le fasi senza mai conoscere fatica. Estro e fantasia completano il tutto. In pratica se sono rose fioriranno, ma in questo caso le premesse sembrano decisamente ottime. mas.mar.