Amaro Cudini:: "Ci serviva più lucidità"

La seconda sconfitta consecutiva incassata dal Picchio ha riacceso un preoccupante campanello d’allarme. In classifica l’Ascoli si è fatto risucchiare verso la zona playout che ora è tornata alle spalle dei bianconeri soltanto di due punti. Al Curi sembrava andare tutto verso un pareggio praticamente scritto, poi nei minuti di recupero la respinta di Livieri ha messo sui piedi di Cisco la palla dell beffardo ko. Il tecnico Cudini non ha potuto nascondere tutta la sua amarezza per la terza sconfitta incassata nelle ultime cinque gare disputate. "C’è amarezza quando perdi prendendo un gol nel recupero – il suo commento –. La prestazione non è stata così offensiva ma comunque di squadra, con compattezza. Avevamo chiuso bene gli spazi al Perugia che nella ripresa ha spinto. Bisognava però essere più attenti ed occorreva leggere meglio alcune situazioni negli uno contro uno. Questo risultato fa male perché i ragazzi si sono impegnati nonostante l’emergenza". Nei reparti di centrocampo e d’attacco è stata una serata decisamente nera per Varone e Silipo. Terribili le prove offerte da entrambi. L’esperto mediano si è reso protagonista in negativo del fallo da rigore su Giunti che ha permesso al Perugia di passare avanti dopo pochi minuti. L’esterno offensivo invece non è mai riuscito a rifornire i compagni di reparto, sciupando davvero tantissimi palloni. "Serviva maggiore lucidità in alcune transizioni – ha proseguito il tecnico –, soprattutto nel secondo tempo, con maggiore altruismo come nell’episodio di Silipo con Corazza. Non voglio colpevolizzare nessuno ma sono scelte determinanti, bisogna essere più precisi ed incisivi e non individualisti. Non è la prima volta che purtroppo accade. Spero che per Silipo sia un’occasione di crescita anche se non è più giovanissimo. I dettagli poi fanno la differenza. I due difensori centrali sono stati attenti, mi aspettavo questa prestazione. Purtroppo non raccogliamo punti. Queste partite vanno portate a casa per il periodo che stiamo attraversando e per la nostra classifica. Andiamo via da qui arrabbiati. Non credo che la pesante sconfitta con la Ternana ci abbia condizionato molto. . Cercavamo di fare risultato e purtroppo ci è sfuggito in extremis".

mas.mar.