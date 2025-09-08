Ansia Tomei, cosa rischia dopo il rosso

L’Ascoli si prepara ad affrontare la delicata trasferta di Perugia senza la presenza del suo allenatore in panchina. L’episodio avvenuto nel corso della ripresa (al minuto 18’ ndr) che aveva visto il tecnico Tomei ricevere il rosso a seguito della reazione avuta per un mancato fallo fischiato dall’arbitro Recchia di Brindisi, rischia di produrre una corposa squalifica. Proprio domani il Giudice sportivo diramerà la serie di sanzioni e squalifiche inflitte ai club e ai propri tesserati al termine della terza giornata di campionato. Nello specifico il timoniere del Picchio si era reso protagonista del lancio di una bottiglietta in campo. Ravvisato il comportamento così era stato il quarto uomo ufficiale, il signor Dario Di Francesco di Ostia Lido, a richiamare l’attenzione dell’arbitro che poi ha inevitabilmente espulso l’allenatore bianconero. Il caso del tutto singolare, nelle ore successive alla gara è stato analizzato anche dal noto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di serie A e opinionista televisivo spesso chiamato in causa dai programmi sportivi per fornire una spiegazione attraverso delle analisi arbitrali. Tra i vari casi del fine settimana analizzati, Calvarese sui suoi canali social ha voluto fornire una spiegazione della scelta operata da Recchia che poi ha condotto al rosso diretto: "Forti proteste da parte di Tomei, allenatore dell’Ascoli, per un contrasto non sanzionato dall’arbitro Recchia nel match contro la Juventus Next Gen. L’ex Picerno ha lanciato una bottiglietta verso il direttore di gara, che è arrivata fino al piede dell’arbitro, sfiorandolo. Il quarto ufficiale ha richiamato Recchia: inevitabile il cartellino rosso". Nel dopo partita poi il tecnico ha poi commentato: "Tutti possiamo sbagliare, ma quando l’errore è reiterato dà fastidio. Ci sono stati due o tre falli evidenti non fischiati, ma finisce lì. Mi sono arrabbiato così come nel finale quando è stata fermata una ripartenza a campo aperto". Ecco così che dopo l’espulsione ricevuta per proteste nel corso della partita di Coppa Italia a Pineto, il tecnico dell’Ascoli è incappato nella seconda espulsione in quattro gare ufficiali. Di certo Tomei ha dimostrato quanto tenga ai colori bianconeri e quanto sia un tecnico sanguigno, ma da qui in avanti per il bene della squadra sarà necessario tenere a freno reazioni istintive.

mas.mar.