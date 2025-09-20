Ascoli a caccia del tris in trasferta. Il Livorno sul cammino del Picchio

L’Ascoli prova a sbancare anche Livorno senza il sostegno del suo tifo più caldo. Nel match programmato oggi con avvio alle 15 allo storico stadio Picchi, i bianconeri di Tomei proveranno a ripetersi dopo l’esaltante vittoria ottenuta a Perugia (0-2) una settimana fa. Anche stavolta in panchina a dirigere l’orchestra ci sarà il vice Agostinone ma, al netto di ciò, la squadra scenderà nuovamente in campo per dimostrare la propria forza e acquisire ulteriore consapevolezza dei propri mezzi. I meccanismi della nuova filosofia di gioco stanno iniziando a girare per il meglio e gli auspici riposti nella trasferta toscana sono chiaramente quelli legati alla possibilità di proseguire nel percorso di crescita immaginato da tecnico, società e tifosi. Purtroppo le vicissitudini degli ultimi giorni impediranno al cuore pulsante della tifoseria ascolana di essere presente al fianco della squadra a causa del divieto di trasferta imposto dalle autorità a tutti i residenti della provincia. A sostenere i bianconeri così saranno i tifosi in arrivo dalle altre zone geografiche regionali e nazionali. Quello che l’Ascoli troverà di fronte sarà un avversario in evidenti difficoltà dopo le tre sconfitte consecutive, ma assolutamente da non sottovalutare.

A dividere la piazza dopo l’ultima gara persa a Pesaro (3-0) sono state alcune affermazioni dell’allenatore Formisano che successivamente anche il club manager Mazzoni e il direttore sportivo Doga hanno definito pubblicamente "molto infelici". Il timoniere della formazione amaranto però è ancora imbattuto contro l’Ascoli: una vittoria alla guida del Perugia (0-1) e un pari con la Pianese (1-1). Destini incrociati, nelle vesti di ex, per i bomber Gori e Dionisi. Due classi generazionali di centravanti a confronto che si sfideranno in campo per cercare, attraverso i propri colpi, di aiutare le rispettive squadre a trovare la via del gol. Il nuovo attaccante del Picchio vestì la casacca dei labronici da giovanissimo nella sua prima annata tra i professionisti. All’inizio della stagione 2018-19 il 26enne prima militò nel Foggia (9 presenze) in prestito dalla Fiorentina, poi a gennaio rientrò per essere girato al Livorno dove concluse il campionato di B con 3 reti in 6 partite (prima doppietta in carriera proprio al Foggia e gol al Perugia ndr). Dall’altro lato invece ci sarà un volto esperto che in termini di gol ha prodotto in passato un prezioso contributo per consentire all’Ascoli di ottenere una salvezza quasi impossibile in cadetteria con Sottil e poi di riuscire a centrare i successivi playoff un anno dopo. Il 38enne lasciò le cento torri per abbracciare i colori della Ternana negli ultimi giorni dell’agosto 2023, facendo registrare complessivamente 85 apparizioni e 20 gol. Sul campo però non ci sarà spazio per eventuali sentimentalismi.

Massimiliano Mariotti