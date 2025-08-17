Ascoli, a Pineto parte la stagione. Stasera in Coppa il primo vero test

L’Ascoli adesso inizia a fare sul serio con il match della Coppa Italia di serie C che stasera a Pineto (avvio alle 21) vedrà scendere in campo la formazione guidata dal nuovo tecnico bianconero Francesco Tomei. Ci sarà un muro bianconero di 500 unità a spingere i propri beniamini nel corso dell’appuntamento da dentro o fuori valevole per il primo turno eliminatorio. Nel confronto che si consumerà al Pavone-Mariani ci sarà a disposizione un solo pass per le due contendenti che cercheranno di ottenerlo per poi accedere al turno successivo. In questa categoria da alcune stagioni quella coppa tanto snobbata in passato, ora invece ha iniziato a rivestire una certa valenza anche nell’economia del campionato e delle possibilità di ambire ad un’eventuale promozione. L’esempio eclatante è stato quello avuto l’anno scorso quando a conquistare il trofeo era stato il Rimini. In questo caso la vittoria ottenuta, oltre alla gloria momentanea di essersi aggiudicati la competizione, a posteri ha potuto assicurare un posto in griglia playoff a prescindere dal piazzamento fatto registrare in classifica al termine della regular season. La voglia e la determinazione del Picchio di riuscire a tenere il discorso vivo quindi passerà per la tappa di Pineto, il primo vero test probante in grado di iniziare a delineare quale sarà la caratura del rinnovato Ascoli.

Tra i reparti sono stati vari gli ingressi e le uscite, operati e ancora da portare a definizione. In attesa di aprire le danze sabato prossimo con l’esordio di campionato casalingo con la Pianese (inizio programmato alle 18), ecco quindi che la gara di coppa agevolerà Tomei nel poter analizzare molti aspetti del lavoro compiuto finora. Tanti i ballottaggi da sciogliere in queste ultime ore. I punti fermi, secondo quanto visto nelle uscite estive, saranno quelli rappresentati dal portiere Vitale e dai centrali difensivi Curado e Nicoletti. A sinistra Guiebre sembrerebbe il candidato principale per partire dall’inizio, mentre Alagna ad oggi costituisce una scelta obbligata in attesa di rinforzi. In mediana potrebbe scattare l’ora di Damiani, visto che Carpani e Odjer si avvicinano sempre più al momento dei saluti. Sulla trequarti tanti i nomi capaci di creare dei problemi agli avversari. Partendo da Del Sole fino ad Oviszach, passando per D’Uffizi. Davanti tutti attendono il ritorno al gol di un profilo come Corazza. Sul fronte opposto invece il Pineto di Tisci cercherà la conferma che gli ottimi risultati dell’anno scorso non sono stati solo il frutto di una stagione particolarmente fortunata. Ultimo fattore da considerare infine sarà l’esito del campo. In caso di un successo del Picchio questa campagna abbonamenti già da record potrebbe ricevere ancora una spinta in più per viaggiare spediti verso quota 7mila tessere.

Massimiliano Mari