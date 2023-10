Ascoli, abbiamo un problema. Quanti cartellini per i bianconeri

L’Ascoli torna in allarme rosso. Il match di sabato contro la prima della classe ha riacceso un aspetto che in questa prima del torneo cadetto continua a costituire il tallone d’Achille della formazione di Viali. Parliamo chiaramente della gestione dei cartellini che adesso è tornata ad essere preoccupante. La sesta espulsione stagionale fatta registrare dal Picchio costituisce un primato da sovvertire quanto prima. A maggior ragione se consideriamo che a Bari (sabato prossimo con avvio alle 14), nel prossimo appuntamento in programma, l’assenza di un elemento importante ed esperto come Viviano potrebbe generare qualche problematica. Non si è capito benissimo cosa il 37enne possa aver detto di così grave all’arbitro Fabbri in occasione dell’episodio avvenuto nel corso della ripresa e che di fatto ha messo la parola fine all’incontro, dopo che il formidabile mancino di Bernabé aveva già messo una seria ipoteca sul successo del Parma. Il portiere dell’Ascoli, a seguito dell’intervento col quale Sohm aveva sradicato la palla dai piedi di Gnahoré, a detta del play bianconero commettendo fallo, si era rivolto al direttore di gara per lamentare la scelta presa. Dapprima il fischietto ravennate aveva sventolato il giallo all’estremo difensore per poi tirare fuori subito dopo anche il rosso diretto. Una scelta probabilmente dettata da qualche parola di troppo non gradita. Quella che però è venuta a mancare nel corso della gara, da parte dei beniamini di casa, forse è stata un po’ di lucidità mentale nella serie di interventi che poi sono stati sistematicamente sanzionati con una sfilza di ammonizioni prima e dopo. Una tensione di carattere nervoso che alla fine ha preso il sopravvento sulla ragione.

A finire sulla lunga lista sono stati davvero in molti, anzi troppi. Alla fine sono stati sette i gialli collezionati in sequenza da Bellusci, Falasco, Caligara, appunto Viviano, Quaranta, Nestorovski e Manzari. E per Caligara e Nestorovski inevitabilmente arriverà anche la diffida. Detto questo, se alla vigilia Viali aveva richiamato i suoi ad una maggior attenzione, in campo qualche piccolo regalino i bianconeri sono tornati a farlo. E purtroppo aver concesso qualcosa ad un avversario forte come il Parma poi ha diminuito le possibilità di riuscire a frenare la voglia di vincere dei gialloblù. In primis è stato il vantaggio di Man ad essere favorito da un errore in fase di impostazione dal basso di Bellusci. Quell’appoggio errato di fatto è finito per agevolare gli uomini offensivi della squadra di Pecchia che non ci hanno pensato due volte a concludere l’azione infilando la palla dentro. Ora il gruppo tornerà in campo per focalizzarsi già sul prossimo impegno dove per l’Ascoli sarà necessario subito tornare a produrre punti per evitare di vedersi risucchiato nella zona di classifica che scotta.

Massimiliano Mariotti