Ascoli al Curi per restare imbattuta. Il derby con la Samb di domenica

L’Ascoli si prepara alla delicata e insidiosa sfida di Perugia (domani alle 15) con la ferma convinzione di voler mettere in cascina altri punti preziosi per la classifica. Le prime tre giornate di campionato hanno consentito ai bianconeri di Tomei di partire bene, nonostante gli ampi margini di crescita ancora da raggiungere. Il Picchio grazie al successo di Terni (0-2), unitamente ai due pareggi casalinghi con Pianese e Juventus Next Gen (entrambi per 0-0), ha potuto approcciare bene al percorso che si snoderà da qui alla fine dell’attuale regular season. La fase di rodaggio che la squadra sta inevitabilmente affrontando inizia a fornire le prime risposte positive. Se da un lato è vero che soprattutto nell’ultima uscita si è dovuti incontrare particolare fatica negli ultimi 30 metri, dall’altro però va ugualmente evidenziato quanto ancora oggi l’Ascoli continui a restare, insieme all’Arezzo, l’unica squadra capace di mantenere inviolata la propria porta. Tre clean sheet su tre nelle partite rispettivamente disputate finora da entrambe. Un segnale importante sotto l’aspetto della solidità difensiva che la squadra è in grado di dimostrare in fase di non possesso.

Seppur al Curi il tecnico Tomei non potrà essere presente in panchina, per via della maxi squalifica di 7 giornate, il lavoro svolto in settimana è stato finalizzato anche nell’attuare alcune soluzioni tattiche in grado di mettere gli uomini offensivi in grado di colpire. Stavolta potrebbe finalmente scattare l’ora di Gori dal primo minuto. Dopo aver rotto il ghiaccio al Del Duca una settimana fa, ora tanti tifosi sperano di poter gioire quanto prima con i suoi gol. Le ultime ore prima del match consentiranno al Picchio di sciogliere le ultime riserve sulla formazione titolare.

Nella giornata di ieri la Lega Pro intanto ha resto noti orari e date relativi agli appuntamenti che si svilupperanno dall’ottavo al 16esimo turno d’andata. Il doppio turno interno con Bra e Pontedera, programmato per sabato 4 (ore 14.30) domenica 12 ottobre (alle 17.30) rappresenterà per l’Ascoli un’occasione davvero ghiotta, considerando che in queste prime sfide interne il Del Duca ha fatto registrare in ciascuna occasione 10mila spettatori. Lunedì 20 invece la trasferta di Carpi sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (20.30). Il primo derby con la Samb andrà in scena sotto le cento torri domenica 26 (14.30). Una settimana dopo, domenica 2 novembre, i bianconeri scenderanno in campo a Ravenna (17.30) per poi ospitare il Gubbio venerdì 7 (20.30). Sabato 15 alle 17.30 il Picchio tornerà a sfidare il Rimini in trasferta. Il primo big match con l’Arezzo si giocherà al Del Duca domenica 23 novembre (17.30). Lunedì primo dicembre infine sarà la volta del confronto serale (ore 20.30) con la Vis Pesaro.

Massimiliano Mariotti