Ascoli, Alagna rinnova fino al 2027: "Sono due notti che non dormo"

Il primo sogno di Manuel Alagna si è avverato. Per il secondo, quello condiviso con tutti, invece dovremo aspettare il mese di aprile 2026. Il difensore dell’Ascoli ieri ha sancito il rinnovo contrattuale che gli permetterà di continuare a difendere i colori bianconeri fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Il 23enne cresciuto nel settore giovanile del Picchio era tornato sotto le cento lo scorso anno dopo le esperienze vissute, tra alti e bassi, con Fermana e Lucchese. Le fatiche e le difficoltà incontrate sono stati i fattori capaci di fargli scattare dentro quel qualcosa in più che poi ha convinto il direttore sportivo Matteo Patti e gli attuali vertici societari a sancire il prolungamento del rapporto. Il terzino destro rappresenta uno degli esempi viventi di come l’Ascoli abbia voglia di dimenticare il recente passato travagliato per tornare a volare alto come sta dimostrando in questa prima parte del girone b di serie C. Partito titolare fin dalle prime uscite estive, in attesa dell’ingresso dei rinforzi in quella zona del campo, Alagna invece ha saputo cogliere l’occasionissima per allenarsi duramente. Le prestazioni fatte registrare hanno mostrato una crescita costante fino a rappresentare oggi un punto fermo della retroguardia di Tomei.

"Sono due notti che non dormo – ammette il giocatore –. Un po’ per l’agitazione. Un po’ per l’euforia di poter restare all’Ascoli. Per me è un orgoglio immenso continuare a far parte di questa società e avverto una certa responsabilità per la fiducia che mi è stata accordata. Ringrazio il direttore Patti per questo rinnovo e la società, nella persona del presidente Bernardino Passeri che ha permesso che tutto questo diventasse realtà. Quando ho appreso della trattativa mi ha fatto molto piacere perché significa che la società mi riconosce una professionalità che rafforzerò col massimo impegno in ogni partita e allenamento. In famiglia sono tutti contenti per me. Dalla mia ragazza Marzia ai miei genitori. Il mio sogno nel breve periodo è segnare il primo gol con la maglia bianconera, mentre guardando un po’ oltre mi piacerebbe raggiungere con l’Ascoli tutti gli obiettivi che non dico…ma ai quali tutti noi ambiamo".

Anche a Carpi il cursore laterale potrebbe essere confermato dal primo minuto all’interno dell’undici titolare che Tomei e il suo vice Agostinone manderanno in campo per cercare di scardinare le maglie biancorosse e centrare un’altra preziosa vittoria. Nel settore ospiti del Cabassi ancora una volta ci sarà una massiccia presenza di sostenitori del Picchio. La vendita ha visto polverizzati i 500 biglietti disponibili che nella giornata di mercoledì sono andati letteralmente a ruba nel giro di pochissimo tempo. Segno tangibile del grande entusiasmo che il popolo bianconero ha ritrovato grazie alle esaltanti prove sfoderate dalla squadra.

Massimiliano Mariotti