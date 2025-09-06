Ascoli all’esame di maturità. Con i baby Juve serve un successo

L’Ascoli prova a fare festa con il secondo successo consecutivo. La tappa odierna che di fronte al Picchio metterà la Juve Next Gen andrà a rappresentare un turno nevralgico per il percorso che il tecnico Tomei e i suoi uomini hanno appena iniziato. Ci sarà anche l’esordio stagionale con la maglia bianconera. In questa prima fase del campionato il Picchio sta cercando di recepire la nuova filosofia tattica e il lavoro quotidiano prosegue regolarmente per arrivare a poter tirare fuori tutto il proprio potenziale. Mettere insieme tanti profili di rilievo per la categoria è stata un’opera difficile portata brillantemente a compimento dal direttore sportivo Patti. Ora però spetterà all’allenatore far girare tutto al meglio attraverso le prestazioni e i risultati. L’incontro che andrà in scena al Del Duca, con avvio programmato alle 17.30 al segnale di Recchia della sezione di Brindisi, costituirà quindi un appuntamento assolutamente da non sottovalutare. Il successo in trasferta con la Ternana (0-2 con le firme decisive di D’Uffizi e Del Sole), ma soprattutto il modo col quale è stato ottenuto, hanno proiettato la squadra verso un nuovo esame particolarmente complicato. Quello contro i giovani terribili del club piemontese.

La formazione di Brambilla finora è ancora imbattuta tra le sfide di Coppa Italia e le due giornate di campionato che hanno prodotto 4 punti contro Carpi (1-1) e Livorno (2-1). Ecco quindi che sotto le cento torri di certo arriverà un avversario da prendere con le molle. Tanti i prospetti interessanti pronti a tentare il grande salto. In città i tifosi del Picchio stanno vivendo il momento con un certo fermento e sugli spalti probabilmente avremo modo di ammirare un’altra notevole cornice di pubblico dopo i quasi 10mila spettatori fatti registrare nella partita d’esordio con la Pianese (0-0). C’è grande attesa per vedere all’opera il centravanti Gori, l’ultimo colpaccio del mercato. Il giocatore, seppur arrivato da pochi giorni, sarà il candidato principale per partire dal primo minuto nel ruolo di terminale offensivo. Poche le variazioni di formazione che Tomei potrebbe operare rispetto al match del Liberati. In difesa Pagliai è il nome eventualmente da preferire ad Alagna per agire sulla corsia di destra. Battere la Juve Next Gen renderebbe ancor più interessante la serata che poi si svilupperà in centro con la settima ‘Festa del Picchio’, organizzata dai gruppi della curva sud Rozzi insieme al comune e alla società di corso Vittorio Emanuele. Nel corso dell’iniziativa che si svilupperà in piazza del Popolo verranno presentate le formazioni del settore giovanile. Il momento clou invece è programmato alla fine con l’arrivo della prima squadra. Prevista anche una raccolta fondi per aiutare il giovane Luca Bernabei nella sua difficile partita per la vita. Occhio però a non distrarsi, prima ci sarà una gara da vincere a tutti i costi.

Massimiliano Mariotti