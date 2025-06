Ascoli attende il verdetto Covisoc per la partecipazione alla Serie C

Ascoli, oggi il responso della Covisoc. Il Picchio attende con una certa impazienza la risposta della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistico. Sarà questo il verdetto che potrà fornire in via ufficiale il semaforo verde alla partecipazione del club bianconero alla prossima stagione di serie C. Nell’ultimo periodo a destare qualche preoccupazione è stata la questione legata ai crediti fiscali, ma la speranza degli attuali vertici societari e dei tifosi è che tutto rientri nella norma. Una volta ricevuto l’ok l’Ascoli si potrà presentare ai nastri di partenza del prossimo torneo di terza serie, quello che vedrà la storica società di corso Vittorio Emanuele chiamata a far dimenticare l’ultima deludente stagione che alla resa dei conti ha partorito una salvezza non particolarmente esaltante.

I primi responsi della Covisoc potrebbero essere diramati in tarda mattinata per poi proseguire nel corso del pomeriggio fino alla completa comunicazione inoltrata a tutte le potenziali partecipanti. I club, una volta ricevuta l’approvazione o la bocciatura della propria domanda, nel secondo caso potranno successivamente avanzare eventuale ricorso entro il termine di martedì 17. Le relative istanze verranno poi analizzate mercoledì 18 con il successivo esito definitivo emesso il giorno seguente e trasmesso quindi alla Figc. Giovedì 19 sarà la data spartiacque che sancirà la prossima composizione dei tre gironi di serie C a seguito della deliberazione adottata nel corso del consiglio federale programmato.

Messa in sicurezza la partecipazione al prossimo campionato, il Picchio provvederà a sancire il passaggio delle quote azionarie dall’attuale proprietà a Bernardino Passeri di Distretti Ecologici che nella serata di mercoledì ha diramato una nota con la quale si è andati a confermare l’operazione che li vedrà raccogliere la società dalla famiglia Pulcinelli. Per l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie bisognerà attendere ancora qualche giorno. L’appuntamento dal notaio potrebbe esserci all’inizio della prossima settimana, tra le giornate di lunedì e martedì. Messo nero su bianco così i nuovi proprietari potranno iniziare il processo volto a sancire il rinnovamento dell’Ascoli.

Tra le novità programmate ci sarà il cambio nei panni di presidente che vedrà Bernardino Passeri rilevare il ruolo rivestito negli ultimi anni da Carlo Neri. Nel ruolo di direttore generale, nel caso di divorzio con l’attuale dirigente Domenico Verdone, il candidato in pole risponde al nome di Piero Di Iorio, uomo di fiducia della famiglia Passeri. La sfera tecnica invece sarà affidata a Matteo Patti che nelle prossime ore sarà chiamato a risolvere il proprio vincolo contrattuale col Latina. Il passo successivo sarà finalizzato ad individuare il profilo del nuovo allenatore. Qui piace l’ex Gaetano Fontana, tecnico che ha già lavorato con Patti e il cui contratto col Gubbio terminerà a fine mese.

Massimiliano Mariotti