Ascoli, atteso il passaggio di società. Ci sono gli ultimi nodi burocratici

L’Ascoli ieri ha aperto un’altra potenziale settimana rilevante per formalizzare la cessione dall’attuale proprietà alla famiglia Passeri. Nel corso della giornata non si sono fatte registrare quelle novità attese un po’ da tutti. Nessun annuncio è arrivato entro la serata per confermare l’avvenuto incontro dal notaio attraverso il quale sancire in via ufficiale il passaggio delle quote azionarie dalla Ferinvest Italia Srl che vede amministratrice unica Alexia Pulcinelli ai nuovi acquirenti. Nelle prossime ore così si cercherà di capire se l’acquisto delle quote riuscirà ad andare in porto a stretto giro con la contestuale quanto automatica nomina di Bernardino Passeri nelle vesti di nuovo presidente del Picchio. Probabilmente le questioni burocratiche di cui si parlava la settimana scorsa si sono prolungate più del previsto.

Due delle mosse già annunciate, anche senza mettere nero su bianco, saranno quelle volte ad investire dei rispettivi ruoli il direttore sportivo Matteo Patti e l’allenatore Francesco Tomei che hanno deciso di sposare la causa. Dopodiché ci si occuperà anche di sciogliere le riserve relative alla carica di direttore generale con i primi movimenti di mercato da intavolare in vista dell’apertura del calciomercato.

Nel frattempo il quadro complessivo delle prossime partecipanti al campionato di serie C si è arricchito con un tassello in più. Al termine del doppio spareggio playout, che in cadetteria ha messo di fronte Sampdoria e Salernitana, sono stati i campani a retrocedere clamorosamente. All’Arechi è stata una serata drammatica quella che si è consumata domenica davanti all’incredulo pubblico di casa. Tra i protagonisti in negativo dell’amaro epilogo anche l’ex direttore sportivo bianconero Marco Valentini e il centrocampista Fabrizio Caligara. Sotto di due gol la gara è stata interrotta definitivamente nel corso della ripresa per il fitto lancio in campo di petardi, fumogeni e seggiolini da parte della tifoseria granata. Una ferita profonda per il patron Iervolino che ora sta cercando di capire le cause della disfatta per poi eventualmente pianificare la possibile risalita dalla C. Un nuovo progetto tecnico che però vedrebbe esclusi il ds Valentini e l’allenatore Marino, ritenuti per i tifosi i principali responsabili della retrocessione. A dover mandare giù il secondo epilogo poco felice in due anni è stato il 25enne Caligara che l’anno scorso aveva precedentemente fato i conti con la retrocessione quando indossava ancora la maglia dell’Ascoli. Nella successiva sessione di mercato estiva il giocatore era stato poi ceduto dal Picchio al Sassuolo, club col quale era riuscito a disputare le prime 4 giornate del campionato cadetto per poi essere successivamente ceduto a gennaio in prestito alla Salernitana con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Condizione che poi non è maturata.

Massimiliano Mariotti