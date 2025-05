Ascoli Calcio eliminato in semifinale dalla Virtus Entella ai rigori

ascoli

1

virtus entella

1

5-6 d.c.r.

: Sciammarella, Caucci, Deriu, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Ciccanti, Lo Scalzo, Finotti, De Witt, Gorica. A disp.: Dente, D’Amore, Valori, Bruni, Nobile, Grasso, Nenci, Colaiacomo, Giacomazzi, Cerbone, Flaminio, Di Giacomo. Allenatore: Cristian Ledesma

VIRTUS ENTELLA: Torrielli, Marchetti, Lagomarsino, Bottaro, Busicchia, Giovannetti, Traniello, Dayan Neves, Djabi, Tiana, Carbone. A disp.: Sanguineti, Annoni, Cargiolli, Grasso, Maalah, Martini, Mattioli, Perrone, Saia, Guidi, Salicioni. All.: Massimo Melucci

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata

Reti: 24’ Giovannetti (E), 85’ De Witt (A)

Sequenza rigori: Tiana (E) gol - Dodde (A) gol - Annoni (E) gol, De Witt (A) gol, Dayan Neves (E) gol - Gorica (A) gol - Salicioni (E) traversa - Giacomazzi (A) gol - Perrone (E) gol - Ciccanti (A) parato - Lagomarsino (E) gol - Nobile (A) fuori

Note. Spettatori 400 circa. Espulso: al 117’ Flaminio (A) per grave fallo di gioco.

Si infrange in semifinale, come lo scorso anno, il sogno promozione della Primavera 2 dell’Ascoli Calcio guidata da mister Cristian Ledesma. I bianconeri sono stati sconfitti dopo i calci di rigore dalla Virtus Entella allenata da Massimo Melucci, ex difensore dell’Ascoli nelle stagioni 2007-2009. Decisivi per la qualificazione alla finale i due errori dal dischetto dei bianconeri: il primo di Ciccanti tirato piano e centrale, che ha ristabilito la parità dopo la traversa colpita da Salicioni della Virtus, il secondo di Nobile che ha calciato in maniera svogliata e imprecisa, mandando il pallone debolmente a lato. Un finale inglorioso per una squadra che ha lottato per tutta la stagione e che anche in questa semifinale, sotto di un gol, era riuscita a recuperare il risultato e mandare la sfida ai supplementari prima e ai rigori poi. Alla fine grande festa per la Virtus Entella, in campo e sugli spalti dove una decina di mamme hanno tirato fuori sciarpe e voce per esaltare la prova dei loro ragazzi che ora se la vedranno in finale contro il Napoli che, nell’altra semifinale, è andato a vincere 2-1 a Como. La gara disputata al Picchio Village è stata bella e ricca di spunti interessanti. Al 24’ del primo tempo i biancocelesti ospiti sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Giovannetti. Nella ripresa i bianconeri hanno schiacciato gli avversari, ma la rete è arrivata solo a cinque minuti dalla fine con un bel tiro a giro di De Witt. Ai rigori la beffa.

Valerio Rosa