Ascoli Calcio: Giancarlo Pasinato ospite speciale all'ultima di campionato

Ascoli-Legnano non consentirà di festeggiare nulla. Nonostante il mantenimento della categoria la stagione del Picchio è stata un disastro, le dinamiche societarie restano preoccupanti e il futuro che si prospetta dinanzi allo storico club di corso Vittorio Emanuele è decisamente nero. Per cercare di contenere le contestazioni la società guidata dall’imprenditore Massimo Pulcinelli e diretta dal diggì Domenico Verdone ha pensato di invitare allo stadio una gloria del passato. Nella giornata di ieri infatti la società, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che domenica allo stadio Del Duca ci sarà anche il grande ex Giancarlo Pasinato. "In occasione dell’ultima giornata di campionato col Legnago, sarà ospite del club bianconero l’ex centrocampista dell’Ascoli Giancarlo Pasinato – si legge nella nota dell’Ascoli Calcio –. Un graditissimo ritorno quello di Giancarlo, che insieme alla sua famiglia assisterà alla partita dalla tribuna centrale dello stadio Del Duca. Tornerà nella città delle cento torri, a distanza di due anni dall’ultima volta (assistette ad Ascoli-Pisa 2-1 del primo maggio 2023), uno dei protagonisti dell’Ascoli dei record di Mimmo Renna che nel 1977-78 centrò la promozione in serie A, ripetendosi nella stagione sportiva 1985-86 in occasione del suo ritorno all’Ascoli dopo la lunga esperienza milanese con Inter e Milan". In campo gli uomini di Mimmo Di Carlo proveranno a chiudere con un successo l’attuale cammino drammatico fatto di tanti dolori e pochissime gioie.

Contro il Sestri Levante, penultima forza del campionato, i bianconeri non si sono mostrati capaci di andare oltre lo 0-0. Stavolta nella sfida conclusiva contro il fanalino di coda, l’Ascoli dovrà per forza di cose centrare tre punti per provare a salvare la faccia oltre che la categoria. Tra gli elementi arruolabili il tecnico di Cassino potrà contare sul rientro di Bando che ha smaltito il turno di squalifica scontato nell’ultimo turno. In questi pochi giorni che condurranno al confronto bisognerà capire se Di Carlo cercherà di puntare alla vittoria o se invece preferirà dare spazio ai giovani operando un turnover su larga scala.

mas.mar.