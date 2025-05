Ascoli Calcio: il record in Serie B resiste, Sassuolo fallisce l'impresa

Il record dell’Ascoli resiste ancora. Neanche la corazzata Sassuolo è riuscita a superare l’incredibile risultato ottenuto in serie B dai ‘mostri sacri’ di Mimmo Renna che nell’annata 1977-78 centrarono il ritorno in serie A battendo ogni genere di primato esistente. Quel Picchio terribile e incontenibile per chiunque chiuse il campionato festeggiando la promozione dopo aver creato un vero e proprio vuoto in classifica. Ben 61 i punti conquistati in un’era in cui le vittorie valevano ancora 2 punti. La coppia composta da Catanzaro e Avellino, le altre due squadre che in quella stagione sbarcarono in massima serie, non riuscirono a portarne a casa più di 44. Tra l’Ascoli e loro si venne a creare un vuoto pazzesco. I numeri impressionanti parlano ancora oggi di 26 successi, 9 pareggi e soltanto 3 sconfitte. Statistiche che rapportate ai tempi attuali avrebbero permesso ai bianconeri di far registrare 87 punti. Un’immensità.

L’impressionante rendimento prodotto ancora oggi continua a restare irraggiungibile anche per società solide e capaci di allestire squadre chiamate solo ed esclusivamente a vincere. Tornando indietro di quasi mezzo secolo è incredibile immaginare quanto la formazione di Mimmo Renna riuscì a non lasciare neanche le briciole. Giusto per ricordare chi ha fatto grande la storia dell’Ascoli Calcio: Marconcini, Sclocchini, Brini (portieri); Scorsa, Legnaro, Anzivino, Mancini, Castoldi, Marozzi (difensori); Moro, Perico, Pasinato, Roccotelli, Bellotto, Greco, Mastrangioli (centrocampisti); Quadri, Ambu, Zandoli, Landini (attaccanti). La sconfitta incassata dal Sassuolo di Grosso nel match in casa di venerdì sera contro il Catanzaro (0-2 con le reti giallorosse di Biasci e Bonini) ha infranto i sogni neroverdi e non permetterà agli emiliani di provare a riscrivere la storia visti gli 82 punti conquistati quando manca soltanto una gara per terminare il torneo cadetto.

Nella stagione 2019-20 ci provò invece il Benevento di Pippo Inzaghi che si fermò a quota 86. Soltanto un punto di ritardo dall’Ascoli più forte di sempre in B. Anche i sanniti disputarono un campionato esaltante, ma alla resa dei conti non in grado di mettere a rischio, seppur di un nulla, il record del Picchio. Sul discorso relativo al futuro del club di corso Vittorio Emanuele i tifosi e la città restano in attesa di capire cosa accadrà nel corso dei prossimi giorni. Venerdì pomeriggio Francesco Pecci (amministratore delegato Uniko Spa Sb), dopo aver manifestato l’interessamento volto a rilevare le quote azionarie dell’Ascoli Calcio dall’attuale proprietà, è giunto in città per raccogliere le adesioni di molti imprenditori ascolani. Proprio questi ultimi nel corso dei primi giorni di questa settimana forniranno la loro risposta all’imprenditore di Orte.

