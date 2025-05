Ascoli Calcio: la famiglia Pulcinelli verso la cessione, trattative in corso

L’Ascoli entra ufficialmente nelle ultime giornate di maggio che condurranno verso la fine dei termini annunciati dalla famiglia Pulcinelli per definire lo scottante discorso cessione. Ormi da tempo l’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer e sua figlia Alexia, amministratrice unica della Ferinvest Srl (holding proprietaria della quote azionarie del Picchio), sembrerebbero aver preso la strada che li porterà a lasciare le cento torri. Sul passaggio del testimone però ci sono ancora tante incognite da definire. Apparentemente sfumata la trattativa con Pecci, amministratore delegato della Uniko Spa, si sono poi aperte altre ipotesi divenute concrete per gli attuali proprietari dell’Ascoli. Quella sulla quale Massimo Pulcinelli in questi giorni sta lavorando sembrerebbe essere quella legata ai nomi di Tito Capriccioli e della famiglia Passeri di Distretti Ecologici.

Una delle ipotetiche piste percorribili li vedrebbe insieme per raccogliere la società e provare a mettere mano ad un club che comunque continua a manifestare una situazione economica molto preoccupante. In questo caso un altro dei nomi che arriverebbero in bianconero sarebbe quello di Matteo Patti, ormai quasi ex direttore sportivo del Latina vista la sua volontà di lasciare i laziali, e del direttore generale Piero Di Iorio. Le parti sembrerebbero intenzionate a concludere la questione tra la fine del mese e al massimo i primi di giugno per poi provvedere a perfezionare tutta la parte burocratica legata al perfezionamento dell’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Nelle prossime ore sono attese novità in merito.

Capitolo giovanili. Nel frattempo oggi e domani le formazione del vivaio ancora in corsa nei playoff torneranno in campo per proseguire nella lotteria degli spareggi. La Primavera di Ledesma oggi sfiderà l’Entella allenata dall’ex Melucci nel match programmato con fischio d’avvio alle 14.30 al Picchio Village e valevole per le semifinali. Nello scontro ad eliminazione diretta in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari andranno in scena i supplementari e a seguire, eventualmente, saranno previsti i calci di rigore. Chi si qualificherà per la finale finirà per sfidare la vincente di Como-Napoli. Gli under 16 invece, domani dovranno ribaltare la situazione con la Pergolettese dopo la sconfitta per 1-0 nell’andata dei quarti. Appuntamento alle ore 11 al Picchio Village con i ragazzi di mister Monaco pronti a giocarsi il tutto per tutto. Ai bianconeri per qualificarsi basterebbe avere un gol di scarto al termine dei supplementari. Infine, sempre domani, l’under 15 di Cusimano sarà chiamata a sfidare in casa (ore 15) l’Avellino nell’incontro valevole per i quarti. Qui però il Picchio dovrà cercare di vincere vista la posizione dei vantaggio degli irpini che potranno accontentarsi di due pareggi.

Massimiliano Mariotti