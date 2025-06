Ascoli Calcio: Nuova Proprietà e Sfide nel Prossimo Campionato di Serie C

Il prossimo campionato di serie C è ormai alle porte e la prossima sarà la partecipazione numero 32 per un Ascoli in procinto di operare il fatidico cambio di proprietà. Tante le gioie, così come i dolori, vissuti in una categoria complicata e da sempre contraddistinta dall’equilibrio tra la maggior parte delle partecipanti. Quella che si aprirà ufficialmente a luglio sarà una stagione decisamente importante per un Picchio che dovrà dimenticare quanto prima le sofferenze e le amarezze legate all’ultimo 15esimo. Una salvezza ottenuta faticando molto più del previsto e con un organico che sulla carta poteva certamente ambire a qualche posizione di classifica decisamente migliore.

La prima vittoria del campionato di serie C la storica Del Duca Ascoli riuscì a conquistarla al termine dell’annata 1971-72. Un cammino vincente condotto dalla rinnovata società rilevata qualche anno prima, esattamente quel fatidico 4 giugno ‘68, da Costantino Rozzi e condotta poi in campo dall’esordiente ma subito vincente Carletto Mazzone. Una cavalcata inarrestabile scandita dal puntuale e implacabile Renato Campanini che alla fine del campionato metterà a segno la bellezza di 23 reti. La festa arrivò il 28 maggio ‘72 al Del Duca con i beniamini di casa che fecero a pezzi il Parma per 4-0 e conquistarono per la prima serie B. Al termine del cammino, in classifica tra l’Ascoli e i gialloblù si creò il vuoto con i 58 punti ottenuti dal Picchio e i 50 degli emiliani. I numeri parlarono di 23 vittorie nette in un’epoca dove ancora il successo valeva 2 punti, 12 pareggi e soltanto 3 sconfitte nelle totali 38 gare disputate. Un rullo compressore nella media realizzativa con il miglior attacco capace di andare a segno 64 volte. Il tutto accompagnato da una difesa pressoché impenetrabile e perforata soltanto in 20 occasioni.

Per tornare a vincere il torneo di terza serie, e in questo caso si parlerà di C1, fu necessario attendere i Diabolici di Bepi Pillon condotti da capitan Gaetano Fontana e trascinati dai gol di Sasà Bruno. La stagione 2001-02 segnerà il ritorno alla vittoria dell’Ascoli in questa categoria dopo l’amara finale di Perugia contro l’Ancona nel giugno 2000 e la successiva eliminazione playoff in semifinale col Messina nella stagione seguente. Stavolta il ritorno in cadetteria non poté sfuggire dopo 7 lunghi anni di attesa. In quella formazione c’era anche il giovane campione del mondo di Berlino 2006 Andrea Barzagli nella sua prima vera esperienza da professionista in una piazza importante.

L’ultimo felice campionato di C del Picchio resta infine quello della stagione 2014-15 che si risolse soltanto nel corso dell’estate a seguito della comprovata combine tra Teramo e Savona che costò la promozione agli abruzzesi spalancando le porte all’ammissione dell’Ascoli grazie al secondo posto ottenuto in classifica.

Massimiliano Mariotti