Ascoli Calcio: ore decisive per la cessione a Francesco Pecci

L’Ascoli si prepara ad affrontare ore particolarmente decisive sul fronte cessione. La giornata di oggi e quella di domani saranno nevralgiche per riuscire a capire se il passaggio di mano dall’attuale proprietà romana a Francesco Pecci andrà in porto. Nella giornata di ieri il sindaco Marco Fioravanti era a Roma per cercare di agevolare l’incontro delle parti. Proprio il primo cittadino insieme all’assessore Nico Stallone nel corso della settimana passata avevano accolto in città l’amministratore delegato di Uniko Spa Sb che per l’occasione si era potuto presentare agli imprenditori del territorio per illustrare le proprie intenzioni e raccogliere le adesioni delle aziende ascolane ad appoggiare il suo progetto in via di evoluzione. Ora per produrre la scintilla manca solo l’elemento più importante: l’offerta. Cosa che avverrà a strettissimo giro. Naturalmente a seguire poi la parola passerà ai proprietari che giudicheranno la proposta formale inviata per poi eventualmente fornire l’ok che darebbe vita alla fumata bianca. Una cessione in cui quasi tutti i tifosi, e probabilmente anche la famiglia Pulcinelli, sperano dopo le tante contestazioni e le circostanze venute in essere a livello ambientale. Le stesse capaci di produrre una frattura netta, quanto insanabile, tra tifoseria e società. Rapporti purtroppo oggi divenuti non più possibili da ricucire.

Molte delle richieste poste dalla proprietà sembrerebbero aver trovato disponibilità in Pecci che si sarebbe detto pronto a soddisfarle. Su altre invece si dovrà cercare di limare alcuni dettagli. La sensazione è che si provi a difinire tutto prima dell’inizio della prossima settimana. La fine del mese di maggio, come di consueto, sarà un lasso di tempo dove le attenzioni andranno rivolte a tutta la questione legata alle pratiche burocratiche e agli obblighi imposti per avere il lasciapassare per il prossimo campionato di serie C. Innanzitutto a partire da quest’anno si dovrà fornire una fideiussione raddoppiata rispetto all’entità della passata stagione. A ciò andrà ad aggiungersi tutto il discorso legato al pagamento degli stipendi e degli emolumenti a tesserati e dipendenti relativi all’ultimo periodo. Dopodiché si dovrà perfezionare l’iscrizione. Tutta una serie di spese che, nel caso di un’imminente vendita delle quote azionarie, finirebbero per spettare al nuovo acquirente. A ciò chiaramente andrà ad aggiungersi il debito che attualmente grava sulla situazione economica dell’Ascoli. La possibile ristrutturazione societaria, lo sviluppo del progetto tecnico, le scelte relative a tecnico e giocatori sono tutte questioni che poi entreranno in gioco soltanto dopo aver ultimato tutto il resto. A seguito della deludente stagione appena conclusa, quindi l’Ascoli prova ad aprire un nuovo capitolo della propria storia.

Massimiliano Mariotti