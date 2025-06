Ascoli Calcio: Passaggio di Proprietà dalla Famiglia Pulcinelli alla Famiglia Passeri Imminente

Ascoli, la definizione del passaggio di proprietà dalla famiglia Pulcinelli a quella di Passeri è atteso entro la giornata di venerdì. Come avevamo anticipato sarà questa la settimana che potrebbe sancire l’inizio di una nuova pagina di storia che riguarderà il club bianconero. Il Picchio dopo 7 anni si prepara a salutare l’imprenditore Massimo Pulcinelli, timoniere della nota catena Bricofer, e sua figlia Alexia, attuale amministratrice unica e rappresentante legale di Ferinvest Srl, la holding di famiglia che detiene la totalità delle azioni dello storico club di corso Vittorio Emanuele. L’appuntamento dal notaio per mettere nero su bianco sarà fissato nelle prossime ore e l’incontro tra le parti potrebbe avvenire tra giovedì e venerdì. In caso di eventuale ritardo invece tutto sarà formalizzato all’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì al massimo. In pratica il club bianconero si prepara ad accogliere il già annunciato cambio al timone per provare a ripartire nel prossimo campionato di C con l’obiettivo di rialzarsi dal deludente epilogo dell’annata calcistica appena conclusa. E magari tornare a vestire i panni di protagonisti in una categoria che ha quasi sempre visto l’Ascoli navigare nella zona di sinistra della classifica. In questa fase di attesa si è parlato di alcune possibili soluzioni che riguarderebbero il settore tecnico, ma finché non avverrà ufficialmente il passaggio di quote per i nuovi vertici societari risulterà complicato percorrere ogni genere di pista. Di certo uno degli obiettivi principali sarà quello di ricompattare l’ambiente e ricucire con la tifoseria dopo le dure contestazioni dell’ultima stagione. Una delle priorità dei nuovi proprietari sarà quella di far sì che piazza e gruppo squadra tornino ad essere un blocco unito. Cercare di ritrovare l’entusiasmo giusto sarà inoltre necessario per riportare allo stadio tante persone dopo l’inevitabile calo delle presenze avuto dal momento della retrocessione dalla B in poi. Nel frattempo molte delle prossime avversarie del Picchio si stanno già muovendo per rinforzare gli organici. A seguito del fallimento e della successiva mancata iscrizione molti elementi interessanti della Lucchese finiranno per svincolarsi. Su molti di loro hanno già puntato i fari alcune delle società di C vista la convenienza di poterli tesserare a zero. Lo stesso scenario riguarderà anche la Spal. Massimo Paci invece si prepara a ricevere la conferma alla guida del Lumezzane dopo la recente esperienza positiva fatta registrare nella parte finale della stagione appena conclusa. L’ex difensore dell’Ascoli, da svariati anni è ormai divenuto un tecnico affermato in questa categoria, e negli ultimi mesi era subentrato in panchina per affrontare le ultime 5 gare di campionato dei rossoblù. Le stesse che gli hanno permesso di mettere in cascina i punti necessari per centrare la salvezza diretta ed evitare gli spareggi playout.

Massimiliano Mariotti