Ascoli Calcio: Passaggio di proprietà e nuovi progetti per la stagione 2023-24

L’Ascoli si avvicina al fatidico passaggio del testimone, dall’attuale proprietà ai nuovi acquirenti, che vedrà il ritorno in società di Bernardino Passeri e suo figlio Andrea. La prossima settimana potrebbe essere quella che, salvo imprevisti, vedrà formalizzata dal notaio la cessione del 100% delle quote azionarie ancora in mano alla Ferinvest Srl della famiglia Pulcinelli. La ristrutturazione dell’organigramma societario e del settore tecnico prenderanno fattivamente il via soltanto a seguito dell’ultimazione delle pratiche burocratiche necessarie per completare il cambio alla guida del Picchio. Successivamente in questa seconda parte del mese di giugno i nuovi vertici societari provvederanno ad occuparsi dell’organizzazione della nuova stagione bianconera, ormai pronta a prendere il via. Nella prima decade di luglio probabilmente si procederà al consueto raduno e al contestuale ritiro che vedranno la squadra e il nuovo allenatore iniziare a lavorare fattivamente sul campo la prossima stagione dello storico club di corso Vittorio Emanuele. Quello che si aprirà il 24 agosto sarà il 32esimo campionato di serie C per l’Ascoli e inevitabilmente, dopo il deludente 15esimo posto ottenuto, la nuova società sarà chiamata a risollevare le sorti di un Picchio che in questa categoria ha spesso dimostrato di poter ambire a ben altre posizioni di classifica. Come evidenziato negli ultimi giorni si attende la risoluzione tra Matteo Patti e il Latina, dopodiché il direttore sportivo potrà legarsi al club di corso Vittorio Emanuele. In panchina invece si stanno vagliando alcuni profili e il nome apparso in pole nelle ultime ore sarebbe stato quello dell’ex Gaetano Fontana. La sua avventura al Gubbio potrebbe esaurirsi dopo l’ultimo campionato, dove il tecnico di Catanzaro aveva raccolto una squadra momentaneamente in lotta per non retrocedere fino a condurla ai recenti playoff. L’allenatore 55enne nella seconda parte del campionato 2023-24 proprio a Latina aveva avuto modo di lavorare con Patti staccando anche qui il pass per gli spareggi promozione per la B. In caso di divorzio col Gubbio, invece gli umbri sarebbero pronti a percorrere la pista che vedrebbe arrivare in rossoblù Di Carlo, tecnico col quale l’Ascoli di Pulcinelli ha appena concluso la propria sofferta annata. Gli altri nomi in lizza per la panchina eugubina rispondono a Braglia, Gorgone, Buscè e Troise. Il progetto sportivo del nuovo Picchio verrà sviluppato in collaborazione con la DE Sport, società gestita da Andrea Passeri. Sarà lui a coordinare la visione strategica e operativa del club, con uno sguardo particolare rivolto anche al settore giovanile. Qui si sta pensando di puntare sul contributo di due ex bianconeri come Giorgi e Padella. Entrambi sono in lizza per allenare la Primavera, dove Ledesma si avvicina alla partenza, o altre formazioni nazionali del vivaio come l’under 17.

Massimiliano Mariotti