Ascoli Calcio: Possibile Passaggio di Mano dalla Famiglia Pulcinelli a Nuovi Acquirenti

L’Ascoli è pronto ad affrontare quest’ultima parte del mese focalizzando gran parte delle attenzioni sulla possibilità di aprire ad un’eventuale passaggio di mano dalla famiglia Pulcinelli a nuovi potenziali acquirenti. La clessidra del tempo si sta esaurendo e il club bianconero viaggia verso il fatidico 31 maggio, data sancita da Massimo Pulcinelli come termine ultimo per cercare di trovare la possibile intesa per il passaggio delle quote azionarie. Dopodiché si andrà verso il perfezionamento dell’iscrizione al prossimo campionato di serie C e di conseguenza si procederà al contestuale allestimento della prossima stagione sportiva.

Oltre al nome di Tito Capriccioli, imprenditore di Amatrice operante nell’edilizia e in passato partner dell’Ascoli, tra i gruppi con i quali sono intercorsi dei contatti c’è anche Distretti Ecologici dell’ex socio Bernardino Passeri che ha vantato una partecipazione del 20% in società fino all’aprile 2024. E suo figlio Andrea è stato vice presidente del cda fino all’ultimo rinnovo operato nel recente novembre. La quota poi venne ceduta a Giuseppe Mancuso di Cedibi Srl, realtà aziendale finita nella rete delle indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Milano per la nota vicenda della permuta merce-pubblicità che portò al sequestro preventivo di 7 milioni di euro nei confronti di Bricofer.

Pulcinelli, imprenditore romano a capo della nota catena nazionale che riguarda il fai da te nelle sue ultime uscite pubbliche ha voluto cogliere l’occasione per ribadire il suo pensiero e restare fermo sulle sue intenzioni di lasciare e chiudere il capitolo che lo ha visto alla guida dello storico club di corso Vittorio Emanuele. Come ben sappiamo l’ultima occasione saltata resta quella legata all’imprenditore Francesco Pecci, arrivato ad interloquire sia con i proprietari del Picchio che con istituzioni e imprenditori locali. Da lì in poi però si sono fatti registrare nuovi movimenti. Quello di Capriccioli è stato confermato dallo stesso Pulcinelli.

Proprio nel corso della stagione appena conclusa c’era stato un riavvicinamento di Distretti Ecologici all’Ascoli. Bernardino Passeri era con Pulcinelli al Liberati di Terni per assistere al match perso 3-1 con la Ternana il 13 ottobre 2024. Nel corso dell’ultima gara in casa contro il Legnago (27 aprile), anche questa persa 2-1 dai bianconeri, la fonica dello stadio aveva annunciato che sia il primo quanto il secondo tempo della partita erano stati offerti da Distretti Ecologici. Il logo è comparso anche sulla locandina del camp estivo allestito dal Picchio. Così come sulle maglie della formazione under 15 allenata da Cusimano nelle due sfide playoff disputate col Catania e negli highlights della vittoria della Primavera sul Vicenza. Tutte avvisaglie di un più che possibile ritorno in campo della famiglia Passeri.

