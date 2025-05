Ascoli Calcio: Pulcinelli pronto a vendere, trattative in corso con la famiglia Passeri

Si è chiusa un’altra settimana interlocutoria in casa Ascoli Calcio, animata solo dalle dichiarazioni di Massimo Pulcinelli che ha ribadito la sua volontà a vendere la società. In ballo un paio di trattative che, a detta dello stesso Pulcinelli, sembrano non lontane dal risolversi in maniera positiva. L’alternativa sarà quella di consegnare i libri contabili al sindaco Marco Fioravanti e rinunciare al campionato di Serie C, perché la famiglia Pulcinelli non vuole assolutamente proseguire la sua avventura in una città con cui ormai non ha più alcun rapporto e dove neanche gli sponsor sono più disponibili a correre in soccorso, come accaduto negli anni precedenti. I tifosi bianconeri sono preoccupati, ci mancherebbe, e anche ieri durante la partita della squadra Primavera al Picchio Village le discussioni erano tutte incentrate sulla domanda: "Ma ci sarà qualcuno che comprerà l’Ascoli?".

Apparentemente sfumata la trattativa con l’imprenditore viterbese Francesco Pecci della Uniko SpA, al momento l’ipotesi più accreditata è quella che vede protagonisti l’ex presidente del Rieti Tito Capriccioli imprenditore edile di Amatrice e in passato partner dell’Ascoli, e la famiglia di Berardino Passeri dell’azienda Distretti Ecologici che ha già avuto una quota del 20% dell’Ascoli Calcio fino ad aprile 2024, prima di cederla a Giuseppe Mancuso di Cedibi Srl e poi tornata a Pulcinelli. Il figlio di Bernardino Passeri, Andrea, è stato vice presidente del Cda dell’Ascoli Calcio fino all’ultimo rinnovo operato nel recente novembre. Ma Distretti Ecologici è comunque rimasto tra gli sponsor dell’Ascoli mantenendo buoni rapporti e sponsorizzando anche l’ultima gara di campionato. Bernardino Passeri era con Pulcinelli allo stadio ‘Liberati’ di Terni per assistere al match perso 3-1 con la Ternana, mentre nel corso dell’ultima gara in casa contro il Legnago (27 aprile), anche questa persa 2-1 dai bianconeri, aveva offerto il primo e il secondo tempo della partita. Il logo è poi comparso anche sulla locandina del prossimo Camp Estivo organizzato dalla società di corso Vittorio Emanuele, e anche sulle maglie della formazione Under 15 allenata da Cusimano nelle due sfide playoff disputate col Catania e negli highlights della vittoria della Primavera sul Vicenza.

Insomma, che ci siano buoni rapporti tra Pulcinelli e la famiglia Passeri appare evidente e se proprio Pulcinelli si è sbilanciato parlando di una cessione possibile al 99%, è probabile che la trattativa coinvolga con un interlocutore che ha una credibilità tale da poter garantire un futuro all’Ascoli Calcio. Il problema più grande è che il tempo stringe e ci sono rimaste solo due settimane alla scadenza del 6 giugno entro la quale dovrà essere presentata l’iscrizione, la fideiussione da 700.000 euro e le ricevute di pagamento degli emolumenti a tutti i dipendenti, relativi al mese di aprile. Una strada tutta in salita, insomma, che desta parecchia preoccupazione a chi ha l’Ascoli Calcio nel cuore.

Valerio Rosa