Ascoli Calcio: valutazioni di mercato e sfide finanziarie per il futuro

L’Ascoli prova ad immaginare come sarà il proprio domani e qui le incognite da sciogliere restano innumerevoli. Ciò che invece può già iniziare ad essere delineato è il valore di un parco giocatori che, a prescindere da chi sarà il proprietario del club nella prossima stagione sportiva, a breve inizierà a far registrare i primi movimenti di mercato. In questi giorni le attenzioni del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore allo sport Nico Stallone restano focalizzate nel portare al tavolo delle trattative nuovi potenziali acquirenti. Proprio come chiesto dall’attuale proprietà romana del Picchio. Considerando che i debiti attuali superano abbondantemente i 10 milioni di euro e che il centro sportivo Picchio Village non è di proprietà dell’Ascoli che ne usufruisce grazie ad un contratto di locazione stipulato con la società dell’ex patron Bellini, a delineare quanto oggi potrebbe valere buona parte del club sarebbe principalmente l’organico. Qui la stima data dai vertici bianconeri nel corso degli ultimi mesi è passata dai 15 milioni di euro affermati in precedenza ai 10 dichiarati recentemente. Secondo il famoso portale transfermarkt, ritenuto un termometro attendibile da parte degli operatori di mercato, però il valore della rosa dell’Ascoli Calcio si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro. Innanzitutto per valutare al meglio l’organico del Picchio sarebbe necessario togliere quei giocatori che, terminata la stagione, saranno inevitabilmente costretti a lasciare le cento torri. Qui l’avventura è ai titoli di coda per gli elementi arrivati in prestito che torneranno presto alla base o per quelli giunti a ridosso della scadenza di contratto.

Nel primo caso lasceranno l’Ascoli il portiere Livieri (Pisa), Tremolada (Modena), D’Amore (Juve Stabia), Bertini (Lazio), Marsura (Catania), Ciabuschi (Atletico Ascoli). Rientrano nel secondo Adjapong, Alagna, Gagliardi, Toma, Baldassin i cui vincoli si esauriranno il prossimo 30 giugno. Mentre per Maurizii ci sarà la possibilità di esercitare o meno l’opzione. Queste le valutazioni effettuate da transfermarkt su tutti gli attuali elementi di proprietà: Raffaelli (50mila euro), Curado (300mila), Menna (200mila), Gagliolo (125mila), Piermarini (125mila), Cozzoli (150mila), Cosimi (25mila), Bando (300mila), Odjer (150mila), Carpani (300mila), Varone (250mila), Maiga Silvestri (250mila), D’Uffizi (200mila), Silipo (125mila), Re (25mila), Corazza (400mila), Forte (non quotato ma stimato attorno ai 300-350mila). A loro si aggiungeranno i profili che rientreranno dai prestiti concessi come Barosi (250mila), Tavcar (25mila), Mantovani (600mila), Caccavo (25mila), Palazzino (100mila). E a sommarsi sul valore complessivo ci saranno anche i giovani usciti dalla Primavera: Lo Scalzo (175mila), Gorica (non quotato, ma stimato attorno ai 300mila), Ciccanti (non quotato ma stimato attorno ai 150mila).

Massimiliano Mariotti