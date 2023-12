Ascoli-Catanzaro, caos biglietti. Rischio tifoserie insieme in tribuna

La questione dei biglietti per Ascoli-Catanzaro potrebbe diventare un nuovo caso da non sottovalutare dopo quello della sfida col Bari risalente al match di domenica 5 marzo 2023. La gestione dei tanti tifosi in arrivo dal capoluogo calabrese sta diventando un bel pensiero per le autorità che saranno chiamate ancora una volta a garantire l’ordine pubblico fuori e dentro allo stadio Del Duca prima, durante e dopo la gara in programma sabato alle ore 16.15. I tagliandi del settore ospiti concessi alla tifoseria giallorossa nella giornata di lunedì sono stati letteralmente polverizzati in pochissime ore. E la voglia della tifoseria calabrese di essere ancora una volta al fianco della propria squadra ha spinto davvero in molti a procedere nell’acquisto dei biglietti relativi alla tribuna Mazzone, dove gli stessi dovranno dividere il settore insieme ai tanti sostenitori del Picchio ormai soliti ad assistere alle partite di propri beniamini. Per cercare di arginare una troppo nutrita presenza di tifosi ospiti in uno dei settori di casa così si è subito cercato di porre nuove restrizioni per evitare che alla Mazzone potesse presentarsi un numero di tifosi ospiti troppo ampio poi da poter gestire agevolmente. "Con riferimento alla vendita dei biglietti per assistere ad Ascoli-Catanzaro, in programma sabato, alle ore 16.15, al Del Duca di Ascoli – si legge nel comunicato diramato da corso Vittorio –, gli organi competenti, considerata l’elevata presenza di tifosi ospiti, hanno stabilito, in aggiunta alla limitazione già comunicata (i residenti nella regione Calabria potranno acquistare il biglietto solo per il settore ospiti), quanto segue: i biglietti per i settori locali dello stadio Del Duca possono essere acquistati dai soli residenti nelle regioni Marche e Abruzzo. I non residenti nelle regioni Marche e Abruzzo potranno acquistare il biglietto per i settori locali solo se in possesso della tessera del tifoso dell’Ascoli Calcio".

Nelle prossime ore si cercherà di trovare la soluzione ideale per consentire alle due tifoserie di assistere alla gara dal medesimo settore senza il pericolo di venire a contatto e magari creare momenti di tensione. L’ipotesi più accreditata è quella di far posizionare i tifosi del Catanzaro nella porzione della Mazzone più vicina al settore ospiti con un cordone di steward e forze dell’ordine che delimiteranno la parte loro riservata. Una situazione simile a quella che nel corso dell’incontro casalingo contro il Bari, nonostante il gemellaggio tra le due tifoserie, vide svilupparsi alcuni momenti che le autorità riuscirono a contenere faticando non poco. A lamentare quanto accaduto furono molte famiglie poi costrette a prendere i propri bambini e lasciare lo stadio anzitempo per evitare di trovarsi in mezzo a situazioni poco piacevoli.

Massimiliano Mariotti