Ascoli-Catanzaro, quanti ricordi. L’ultimo acuto vincente di Colacone

Ascoli e Catanzaro torneranno a sfidarsi per la sesta volta in B. L’ultimo incontro andato in scena al Del Duca è datato 24 settembre 2004 quando la formazione guidata dal duo Giampaolo-Silva riuscì a superare di misura (1-0) i giallorossi grazie alla rete trovata da Colacone nel recupero del primo tempo. Il bilancio complessivo dei confronti disputati sotto le cento torri sorridono nettamente al Picchio che non ha mai perso contro i calabresi ottenendo 4 vittorie e un pareggio. Allo 0-0 della stagione 1972-73 seguirono in sequenza tre vittore. La prima quella del 6 gennaio 1974 decisa 1-0 dal gol di Giovanni Carnevali intorno al quarto d’ora iniziale. Al termine dell’indimenticabile annata la formazione guidata da Carletto Mazzone conquistò la prima storica serie A dell’Ascoli nell’era Rozzi. Tre anni dopo il Picchio di Mimmo Renna non lasciò neanche le briciole nella famosa stagione dei record. Al Del Duca i bianconero frantumarono le ambizioni del Catanzaro con un esaltante 3-0 prodotto dalla doppietta di Quadri e il centro dagli undici metri dell’infallibile rigorista Moro. Ad accomunare entrambe le sfidanti la figura dell’indimenticato Mazzone che guidò anche i giallorossi in serie A per due stagioni dal ‘78 al marzo dell’80.

Dopo 5 duelli in massima serie (2 vittorie 2 pareggi e una sconfitta per i bianconeri), Ascoli e Catanzaro si ritrovarono in cadetteria nel campionato 1985-86 nel match andato in scena all’ultima giornata. Qui i ragazzi di Boskov e Sensibile non fecero sconti nonostante la promozione in tasca. L’esito consentì al Picchio di festeggiare alla grande al termine del pirotecnico 3-2 (centri di Bonomi, Vincenzi e Barbuti). Il nuovo capitolo sarà scritto sabato (avvio alle 16.15).

Gli uomini di Castori anche ieri hanno proseguito la preparazione al Picchio Village con un test in famiglia. L’unico rebus da sciogliere è ancora una volta quello legato a Bellusci, uscito malconcio dall’ultima gara giocata con lo Spezia. Il tecnico spera che il centrale difensivo riesca di nuovo a farcela, dribblando così l’ipotesi di dover adattare un elemento fuori ruolo nel consueto terzetto difensivo completato da Botteghin e Quaranta. Rientrato l’allarme biglietti. In tribuna Mazzone non ci sarà alcuna massiccia presenza di tifosi giallorossi grazie alle restrizioni imposte dalla Questura in sinergia con il club di corso Vittorio. Di fatto sarebbero una decina i sostenitori giallorossi che sarebbero riusciti ad acquistare il biglietto nel settore solitamente occupato dai tifosi ascolani dopo che i 900 tagliandi per il settore ospiti erano stati letteralmente polverizzati. La situazione continua ad essere costantemente monitorata per evitare che si ripetano i fatti avvenuti nel corso della gara col Bari dello scorso marzo.

Massimiliano Mariotti