Ascoli, ci siamo per Corradini. Ecco l’ultimo colpo per la mediana

Corradini all’Ascoli: adesso ci siamo. La giornata di oggi sarà decisiva per sancire il nuovo ingresso del mercato bianconero. Dopo alcune giornate di intenso lavoro profuse dal direttore sportivo Matteo Patti, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’attesa fumata bianca anche per quello che era diventato l’obiettivo numero uno di questa fase di trattative. Ieri le parti sono riuscite a trovare l’intesa giusta per consentire al 22enne di uscire dallo Spezia e prendere la strada che lo condurrà verso il capoluogo piceno. L’operazione è ormai ad un passo dalla definizione poi seguiranno i consueti annunci ufficiali. Un’operazione particolarmente complicata che aveva visto una fase di stallo, durata qualche giorno, poi finalmente superata in maniera positiva per il club di corso Vittorio Emanuele grazie alle novità positive che si sono susseguite nella giornata di ieri. Fin dal principio a mostrarsi estremamente decisa a rilevare Corradini era stato l’Ascoli, nonostante l’interessamento di alcune società di B come Juve Stabia e Catanzaro. Proprio in queste due squadre il giocatore avrebbe potuto ritrovare due ex allenatori come Abate e Aquilani. Innegabile quanto giustificata la voglia di provare a restare in cadetteria qualora si fosse palesata una reale possibilità.

Il rallentamento del tutto infatti era stato prodotto proprio dal centrocampista e dal suo agente che, prima di prendere una decisione, avevano voluto valutare attentamente tutte le strade percorribili. Al momento del dunque però entrambe non hanno fatto registrare passi avanti significativi. E questo ha spianato una vera e propria autostrada al Picchio per riuscire a restare in pole per accaparrarsi il giocatore. Ecco così che nel tardo pomeriggio si è arrivati a sancire l’unione d’intenti che permetterà al promettente centrocampista di vestire la maglia dell’Ascoli. Il suo trasferimento sarà a titolo definitivo con un altro importante investimento operato dalla società in prospettiva futura. Ai liguri invece spetterà una percentuale del 40% sulla futura rivendita. Appena definito il tutto e apposte le necessarie firme sul contratto, il giocatore si metterà immediatamente a disposizione del tecnico Tomei per lavorare insieme ai suoi nuovi compagni di squadra in vista della delicata trasferta di Terni in programma domenica sera (alle 21 allo stadio Liberati). In campo si potrà riformare una coppia mediani già affiatata e completata da Damiani. La stessa che nel corso della passata stagione si era già vista all’opera nella Ternana per una parte della stagione. Il suo arrivo chiaramente ribadirà con fermezza le uscite già in cantiere da parecchio tempo di Carpani e Odjer. Entrambi sono praticamente ormai giunti al momento dei saluti, nonostante qualche presenza fatta registrare di recente per mancanza di alternative in quel reparto.

Massimiliano Mariotti